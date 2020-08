Wegen dringender Arbeiten am Gasnetz wird die Adlerstraße, Höhe Bitscher Straße, aufgegraben. Die Fahrbahn in Richtung Messplatz muss nach Angaben der Stadtwerke deshalb vorläufig gesperrt werden. Fahrzeuge aus der Bitscher Straße können somit nicht auf die Adlerstraße in Richtung Messplatz abbiegen. Eine Umleitung über die Kronenstraße ist ausgeschildert. Die Stadtwerke arbeiten nach eigenen Angaben „mit Hochdruck“ an der Beendigung der Baustelle bis Ferienende.