Die Baumfällarbeiten an der L482, der Bärenhalde zwischen Pirmasens und Rodalben, sind gut vorangekommen. Die damit beauftragte Firma Lahner aus Leimen erledigte am Donnerstag noch Restarbeiten. Der Hang, an dem es vor zwei Wochen gebrannt hatte, wirkt mittlerweile kahl, die verbrannten Bäume sind entfernt. Vereinzelt stehen noch schwarze Baumstümpfe am Hang, der immer noch Wärme ausstrahlt. Wenn die Forstarbeiten beendet sind, rückt der Landesbetrieb Mobilität an, um loses Geröll aus dem Hang zu entfernen und dann die Straße mit einer sogenannten Betongleitwand abzusichern. Die wird auf einer Länge von 60 Metern und mit einer Höhe von bis zu 1,20 Metern errichtet, um zu verhindern, dass sich lösende Steine auf die Straße rollen. Wie Volker Priebe, stellvertretender Leiter des Landesbetriebs am Donnerstag erklärte, sei noch nicht klar, wann die Sperrung der Straße wieder aufgehoben werde. Das könne schon am Samstag oder aber erst Anfang nächster Woche sein. Sobald das feststehe, werde es mitgeteilt. Die Bärenhalde ist seit dem 13. Juli gesperrt. Vom Straßenrand aus hatte sich ein Waldbrand über eine Fläche von 3,5 Hektar ausgebreitet, der zwischenzeitlich von mehreren Hundert Feuerwehrleuten bekämpft worden war. Weil die Gefahr bestand, dass Munitionsreste im Wald liegen, mussten 400 Rodalber ihre Häuser verlassen.