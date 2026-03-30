Kerstin Strauch ist Pfarrerin in Pirmasens. Wie sie Arbeit und Privates trennt, warum spätabends noch Menschen bei ihr klingeln – und wann das Telefon abgeschaltet wird.

Das gelbe Haus, in dem sich das Pfarramt der Johanneskirche befindet, liegt versteckt im Schatten der protestantischen Kirche. Umgeben von einem weitläufigen Garten mit Kinderschaukel wirkt es auf den ersten Blick wie ein gewöhnliches Einfamilienhaus – und ist tatsächlich beides. „Wir als Pfarrer haben eine sogenannte Residenzpflicht“, sagt Kerstin Strauch, Pfarrerin bei der Johanneskirche in Pirmasens. Das Pfarrhaus liegt in unmittelbarer Nähe zur Kirche, damit die Menschen immer wissen, wo sie Hilfe bekommen, erklärt die 49-Jährige: „Das ist sehr gefragt.“

Das Pfarrhaus ist gleichzeitig das Wohnhaus der Familie. Foto: Alexander Volk

Menschen in Not klopfen oft direkt an ihre Tür – manchmal auch spätabends, berichtet Strauch. Unterstützung erhalten sie in Form von vermittelnden Gesprächen oder durch ganz konkrete Hilfe, etwa mit Lebensmitteln. „Hier wird niemand abgewiesen“, betont sie. Bargeld gibt sie allerdings nicht aus. „Das wäre ein Fass ohne Boden.“

Oft stehen Lebensmittel für Bedürftige im Pfarramt bereit. Foto: Alexander Volk

Beruf und Privatleben zu trennen, erfordere eine sorgfältige Planung, so Strauch. Besonders wenn beides im gleichen Haus stattfinde. Seit Februar 2017 leitet sie das Pfarramt zusammen mit ihrem Mann Volker Strauch, der ebenfalls Pfarrer ist. Ein klares Tabu für beide sei das Mittagessen am Schreibtisch. „Das ist Familienzeit.“ Für diese Zeit schalte sie dann auch das Telefon im Büro aus.

Bis zu 30 Anrufe pro Tag

Das Büro im Pfarrhaus dient als Doppelarbeitsplatz: Zwei Schreibtische, zwei Monitore – und zwei Talare, die Gewänder für den Gottesdienst. Essenziell ist das Telefon: „Es gehen täglich 20 bis 30 Anrufe hier ein“, berichtet Strauch. Die Anliegen reichen von Terminabsprachen für Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen bis hin zu seelsorgerischen Gesprächen. Kein Tag gleiche dem anderen, sagt sie.

Hier gehen am Tag bis zu 30 Anrufe ein: das Telefon des Pfarramts. Foto: Alexander Volk

Während die Pfarrerin bevorzugt am Computer arbeitet, gibt es Situationen, in denen sie lieber ihr Notizbuch nutzt – etwa bei seelsorgerischen Gesprächen im Büro. Diese drehen sich mitunter um Themen wie Tod, Leid oder Unsicherheiten.

Bei persönlichen Themen nutzt Kerstin Strauch gerne ihr Notizbuch. Foto: Alexander Volk

„Da kann ich dann auch mal den Stift beiseite legen, dass das Gegenüber weiß, ich schreibe gerade nicht mit“, erklärt Strauch. Manchmal gehe es einfach darum, den Menschen zuzuhören.

Stress in der Karwoche

Vor allem mit Blick auf die Karwoche dürfen Bibel und Gesangbuch auf ihrem Schreibtisch nicht fehlen. „In der Bibel schlage ich täglich etwas nach“, sagt die Pfarrerin. Im Regal hinter ihrem Schreibtisch stehen etwa 500 weitere Bücher – darunter Bibeln in verschiedenen Sprachen und Ausgaben, theologische Werke und psychologische Literatur.

Darf auf dem Schreibtisch nicht fehlen: Bibel und Gesangsbuch. Foto: Alexander Volk

Die Woche vor Ostern sei die arbeitsintensivste Zeit des Jahres, so Strauch. Ihr Motto in dieser Phase: „Das Wichtigste bei vielen gleichzeitigen Aufgaben ist es, den Überblick zu behalten.“ Die Ordnung auf ihrem Schreibtisch spiegelt diesen Leitsatz wider.

Die Serie

Der Schreibtisch ist das Herzstück eines jeden Büros und dabei genau so individuell wie die Person, die an ihm arbeitet. Doch was findet sich alles auf den Möbelstücken, an denen die meisten von uns den Großteil ihrer Arbeitszeit verbringen? In einer neuen Serie stellen wir ihnen Menschen und ihren Arbeitsplatz vor.