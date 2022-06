Schon wieder ist ein Rehkitz totgebissen worden. Die Tierretter appellieren daher eindringlich an Hundebesitzer in der Südwestpfalz, zum Schutz der jungen Wildtiere ihre Hunde anzuleinen.

Im Freibad Biebermühle kann geplantscht und geschwommen werden.

Wie sich die Gardetänzerinnen der Herschberger Narren für zwei Jahre Pandemie entschädigt haben.

Im Rathaus in Pirmasens gibt es Streit im Personalrat. Nach etlichen Rücktritten, muss das Gremium nun neu gewählt werden.

Bei Instagram hat Sophie Geßner über 63.000 Follower. Die Südwestpfälzerin, die in Maßweiler aufgewachsen ist und in Rodalben lebt, hat sich jetzt selbstständig gemacht.

Was die RHEINPFALZ am ersten Tag des steuerlichen Rabatts an den Zweibrücker Tankstellen erlebte.

Zweibrücker Schäferhundefreunde erzählen aus 100 Jahren Vereinsgeschichte.

Im Interview mit Sascha Sieber erfährt man, was es bei der Wahl eines Elektrofahrrads zu beachten gilt.

Im Streit um die Bebauung des früheren Parkbrauereigeländes gibt es neue Ansätze für eine Lösung.

Wie Bauer Sepp den Festakt „50 Jahre Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land“ gerockt hat.

Reinhold Hohn bereitet seinen Rückzug vom Amt des Hornbacher Bürgermeisters vor.