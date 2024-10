Viele Zeitungsleser können sich nur schwer von der knisternden Papierausgabe am Frühstückstisch trennen. Doch in digitalen Zeiten wandert der Blick öfter auf den Smartphone-Bildschirm. Um den Leserinnen und Lesern zu zeigen, was die RHEINPFALZ digital kann, gab es am Dienstag einen Kurs in der Lokalredaktion.

Klar, eine gedruckte Zeitung in Händen zu halten, ist etwas Schönes und gehört für etliche Leserinnen und Leser seit Jahrzehnten zur Morgenroutine. Doch wenn die Zeit für das ausführliche Studieren der neuesten Nachrichten fehlt, kann die klassische Printausgabe umständlich werden. Wer etwa mit dem Bus oder der Bahn unterwegs ist, kann schnell ein Platzproblem bekommen, wenn er darauf bedacht ist, dass beispielsweise der Wirtschaftsteil nicht unter der Nase des Nebenmannes hängt. Aber auch wenn der Zahn der Zeit an der Sehkraft nagt, kann es zur Herausforderung werden, die Zeitung ganz altmodisch zu lesen.

Unter anderem für solche Situationen ist es praktisch, die ganze Zeitung mit Hilfe der RHEINPFALZ-App unkompliziert in der Hosentasche zu haben. Aber wie funktioniert sie genau und was kann man alles damit machen? Um diese und weitere Fragen zu klären, hat App-Fachmann Erik Martens der Pirmasenser Lokalredaktion der RHEINPFALZ am Dienstag einen Besuch abgestattet, um den Leserinnen und Lesern den richtigen Umgang mit der App zu zeigen.

Hören statt Lesen

Im Kurs „Rund um die RHEINPFALZ-App“ ging es allerdings nicht darum, die Teilnehmer schlicht mit Daten und Fakten zu beschallen. Viel mehr hatte jeder sein eigenes mobiles Gerät – Smartphone oder Tablet – mitgebracht, um die App während des Kurses selbst erkunden zu können und sich durch die verschiedenen Funktionen durchzuklicken.

Der Wissensstand der Teilnehmer war unterschiedlich: RHEINPFALZ-Leser Thomas Braun aus Höheischweiler nutzt die digitalen Angebote schon seit Monaten, das Ehepaar Wolfgang und Sabine Ferdinand aus Donsieders wiederum hatte noch keine Berührungspunkte mit der RHEINPFALZ-App. Dennoch haben alle gleichermaßen Neues gelernt. Denn in der App kann man nicht nur die Zeitung lesen. So ist es beispielsweise möglich, sich einzelne Artikel oder die gesamte Ausgabe vorlesen zu lassen. Welche Artikel man hören möchte und in welcher Reihenfolge entscheidet der Nutzer ganz individuell.

Klassisch oder modern?

Ebenso individuell ist die Wahl des Formats, in dem die aktuellste Ausgabe gelesen werden möchte. Wer sich trotz Digitalisierung nicht von der optischen Aufmachung einer klassischen gedruckten Zeitung trennen möchte, kann sich die Ausgabe auf seinem Endgerät exakt so anschauen, wie sie auf Papier gedruckt wird. Alternativ gibt es eine moderne Ansicht, die für Smartphones optimiert wurde. Fotos und Texte werden größer abgebildet und sind so noch leichter erkenn- und lesbar.

Für eine positive Überraschung bei den Teilnehmern sorgte zudem die Tatsache, dass Digital-Leser nicht auf liebgewonnene Rätsel verzichten müssen: Kreuzworträtsel und Sudoko können direkt in der App und auf rheinpfalz.de gespielt und gelöst werden.

Lernen, um zu informieren

Kurs-Teilnehmer Wolfgang Ferdinand besuchte nicht aus reinem Eigennutz die Pirmasenser Lokalredaktion. Er ist Digitalbotschafter und leitet selbst einen Kurs in Donsieders mit 20 Personen der Altersklasse 65 plus. „Es gibt viele ältere Semester, die sich für moderne Dinge interessieren, dazu gehört auch die digitale Zeitung“, berichtete Ferdinand. Um seinen eigenen Kurs-Teilnehmern die digitalen Möglichkeiten bestmöglich näher bringen zu können, wollte sich der Donsiederer zunächst selbst informieren.

Info

Neues lernen und tiefer eintauchen in verschiedene Wissensgebiete. Sie besitzen beispielsweise ein Tablet oder Smartphone und wollen die Möglichkeiten kennenlernen, die Ihnen die RHEINPFALZ-App bietet? Der Termin für die nächste RHEINPFALZ-App-Schulung in Pirmasens steht bereits fest: Dienstag, 5. November, von 10.30 bis 12.30 Uhr im Rheinberger (Schachenstraße 1). Anmeldungen für den kostenlosen Kurs sind unter www.rheinpfalz.de/akademie möglich.