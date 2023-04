Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Künftig darf auch in Tier- und Zahnarztpraxen sowie in Apotheken gegen Corona geimpft werden. Dies haben Bundestag und Bundesrat am vergangenen Freitag beschlossen. Bei der Frage nach der praktischen Umsetzung kommen den Betroffenen allerdings Zweifel. Die RHEINPFALZ hat bei Apotheken und Zahnärzten nachgefragt.

„Unsere Apotheke wird nicht am Impfen teilnehmen“, so Matthias Schreiner, Mitinhaber der Landgrafenapotheke am Exerzierplatz. Dafür nennt er drei Hauptgründe: „Erstens impfen