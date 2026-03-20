Am Montag, 23. März, bleiben viele Apotheken zu. Claus Schäfer, Sprecher der Pirmasenser Pharmazeuten, erklärt die Hintergründe und die Folgen des Protesttags.

Am 23. März beteiligen sich viele Apotheken bundesweit an einem Protesttag, um auf die ihrer Ansicht nach zunehmend schwierige wirtschaftliche Lage aufmerksam zu machen. Anlass ist die aktuelle Beratung des Apothekenversorgungs-Weiterentwicklungsgesetz im Deutschen Bundestag. Aus Sicht der Apothekerschaft reicht es jedoch nicht länger, die Krise nur zu beschreiben. „Unser Protest richtet sich direkt an die Politik. Im Mittelpunkt stehen politische Forderungen, etwas nach einer auskömmlichen Honorierung und besseren Rahmenbedingungen für die Arzneimittelversorgung“, erklärt Claus Schäfer von Pirmasenser Engel-Apotheke.

Die Honorare der Pharmazeuten seien seit 13 Jahren unverändert geblieben, während alles immer teurer geworden sei. 2023 hatte es dazu schon einmal einen Protesttag, auch in Pirmasens, gegeben. „Dass die Situation sich seit Jahren derart gestaltet, führt dazu, dass auch bei uns immer mehr Apotheken schließen – auch unabhängig davon, dass wegen eines Ruhestands kein Nachfolger gefunden wurde. Es lohnt sich einfach nicht mehr“, sagt Schäfer. „Als ich in Pirmasens angefangen habe zu arbeiten, hatten wir hier noch 20 Apotheken, nun sind nur noch sechs von ihnen verblieben.“

Als Sprecher der Pirmasenser Apotheken wird Schäfer mit Kollegen und Angestellten nach Düsseldorf zu einer Kundgebung reisen. Geplant ist ein Bus-Shuttle für die Pharmazeuten von Kaiserslautern aus. Weitere Kundgebungen finden in Berlin, Hannover und München statt.

Das sind die nächsten offenen Apotheken

Seine Kunden und umliegende Ärzte hat Schäfer bereits über die Schließung im Zuge des Protesttags informiert. „Leider müssen Kunden dann in Kauf nehmen, für ihre Rezepte einige Kilometer zu fahren. Die von Pirmasens aus nächstgelegenen Apotheken, die an diesem Tag geöffnet haben, sind die Hummel-Apotheke in Wallhalben oder die Bahnhof-Apotheke in Annweiler“, berichtet der Sprecher der Pirmasenser Apothekerschaft.