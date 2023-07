Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Als Reaktion auf ihre schwierige Situation blieben vor etwas mehr als zwei Wochen viele Apotheken in Deutschland, auch in Pirmasens, geschlossen. Die Pirmasenser Apothekerin Beate Hermann-Gries hat uns berichtet, wie der Protesttag verlaufen ist und was er im Nachgang bewirken soll.

Die Sparpolitik der Bundesregierung mit dazugehöriger Bürokratie, eine mutmaßliche Willkür der Krankenkassen sowie die fehlendende Honoraranpassung seit zehn Jahren stören die Apotheker