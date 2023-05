Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 18. November wird in der Easy-Apotheke im Kaufland in der Zweibrücker Straße gegen Corona geimpft. Es ist eine der wenigen Apotheken in Pirmasens und im Landkreis , die diesen Service anbietet. Mit Inhaberin Helma Gröschel, die zugleich auch Ärztin ist, hat Peter Thiessen über das Thema Impfen in der Apotheke gesprochen.

Im Dezember 2021 hat die Easy-Apotheke diese Impfungen aus zeitlichen und organisatorischen Gründen noch als Herausforderung angesehen. Die Herausforderung ist in der Zwischenzeit nicht kleiner geworden. Was hat den Sinneswandel bewirkt?

In