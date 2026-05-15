Mit großer Euphorie ist die AOK-Belegschaft in ihr neues Domizil am Höfle-Eck umgezogen. Die alte Geschäftsstelle ist leer. Was die Mitarbeiter am neuen Standort begeistert.

Es ist sehr ruhig, obwohl Dutzende Mitarbeiter bei der Arbeit sind. Überall stehen große Grünpflanzen. Daniel Philippi, Regionalleiter Immobilienmanagement der AOK, ist vollauf begeistert von den neuen Räumen am Höfle-Eck in Pirmasens. So eine Euphorie beim Umzug habe er noch nicht erlebt, erzählt Philippi beim Rundgang. „Es ist hier sehr angenehm im Vergleich zum alten Gebäude in der Bahnhofstraße“, sagt er. Das bestätigen auch die Mitarbeiter. „So schön war mein Büro unten nicht. Den Balkon finden wir megacool“, sagt Joachim Adrian, Leiter Heilmittelversorgung, und öffnet die Tür zum Blick aus dem Turmzimmer auf den Exerzierplatz.

In dem als Höfle-Eck bekannten, auf dem früheren Kaufhallengelände errichteten Gebäudekomplex ist die AOK der Hauptmieter mit rund 1700 Quadratmetern Nutzfläche auf drei Etagen. Für die Kunden wurde ein großzügig bemessener Bereich im Erdgeschoss geschaffen, der auf 427 Quadratmetern Platz für neun Mitarbeiter bietet, die in abgeschlossenen, gläsernen Büros die Kunden diskret bedienen können. „Die Glasboxen sind zwar sehr teuer, aber wegen des Datenschutzes unbedingt nötig“, sagt Philippi. Das war in der alten Geschäftsstelle mit dem komplett offenen Kundencenter ganz anders. Für Familien mit Kindern gibt es eine „Family-Lounge“ als Wartebereich. 52.000 Versicherte aus Pirmasens und Umgebung werden insgesamt betreut.

Ursprünglich als Betreutes Wohnen vorgesehen

Im Kundencenter wird nur im direkten Kontakt zum Kunden gearbeitet. Wer die AOK anruft, lande in einem der drei Callcenter in Saarbrücken, Kaiserslautern oder Mayen, erklärt Philippi. In den Callcentern würden bereits die allermeisten Anliegen der Kunden erledigt. 85 Prozent aller Anrufer bräuchten keine weiteren Auskünfte.

Der Bereich für die AOK war laut Architekt Christoph Arnold gar nicht als Bürofläche geplant, weshalb sich in der Mitte ein großer Flur befindet, der zu den Großraumbüros führt. Ursprünglich waren kleinere Wohnungen als Betreutes Wohnen vorgesehen. Die jetzigen Großraumbüros würden als solche aber nicht wahrgenommen, meint Philippi und hat recht. Obwohl 16 Mitarbeiter in der ersten Etage in einem großen Büroraum arbeiten, wirken die Kojen für je vier Mitarbeiter wie Einzelbüros. Ein Bürobereich dient als Multi-User-Platz, an dem sich auswärtige Mitarbeiter für ein paar Stunden niederlassen können.

Gebäude füllt sich mit Leben

Aktuell ist der AOK-Standort für 116 Mitarbeiter gedacht, alle Beschäftigten aus der Bahnhofstraße wurden übernommen. Die sind beim Rundgang nicht alle da, weil viele lieber aus dem Homeoffice arbeiten. „Obwohl es hier so schön ist“, wie Philippi anmerkt. Momentan seien wegen Umbauarbeiten am Kaiserslauterer Standort einige Mitarbeiter von dort in Pirmasens untergebracht.

Im Höfle-Eck sind laut Architekt Arnold derzeit nur noch 140 Quadratmeter im Erdgeschoss im hinteren Bereich frei. Hier ist Arnold aber sicher, dass sich schon bald ein Mieter finden werde. Es gebe mehrere Interessenten. Wenn sich das Höfle-Eck nun durch AOK und Wasgau mit Leben fülle, werde das die Vermietungschancen deutlich erhöhen. Das gelte auch für das oberste Stockwerk des Turms, das als Wohnung oder Büro noch zu vermieten sei.

Parkplätze sind fast fertig

Die Parkplätze hinter dem Gebäude sind fast fertig und werden bereits von Kunden der AOK genutzt. Die Zufahrt erfolgt über die Höfelsgasse. An dieser Stelle ist die Stadt derzeit am Arbeiten und reißt Teile des früheren Standorts der Firma Brödel sowie ein altes Kino ab. Dort soll die Stadtbücherei unterkommen, ergänzt durch eine größere Grünanlage und weitere Parkplätze, informiert Arnold. „Wir haben hier den ersten Stein gesetzt und das entwickelt sich jetzt weiter“, freut sich der Architekt über die Entwicklung des Quartiers.