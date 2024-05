Die Eheleute Jasmin und Alexander Wilkens haben wir unweit des Exerzierplatzes getroffen. In unserem Spontaninterview haben uns die beiden erklärt, was sie an ihrer Wohnadresse stört.

Guten Tag! Können Sie uns etwas über sich erzählen?

Jasmin Wilkens: Ich bin Jasmin und das ist mein Mann Alex. Wir kommen beide aus Pirmasens und wohnen schon etliche Jahre in der Luisenstraße. Darüber würden wir auch gerne mit ihnen sprechen, da uns da etwas massiv beschäftigt.

Was genau?

Jasmin Wilkens: Wir wohnen eigentlich in einer 30er-Zone. Viele Bus- oder Autofahrer fahren da durch und halten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Gerade bei den Bussen verstehe ich es nicht, dass die da so durchheizen. Ich verstehe, dass die Fahrer unter Zeitdruck sind, aber gerade in solchen Straßen, in denen viele Kinder wohnen, ist das halt gefährlich. Da ist ja auch eine Schule und viele Doktoren. Das beschäftigt mich sehr.

Haben Sie schon mit jemanden darüber gesprochen? Mit der Stadt oder der Polizei?

Jasmin Wilkens: Tatsächlich hatte mein Mann schon Mailkontakt mit dem Ordnungsamt. Man sagte uns, dass in diesem Bereich schon Verkehrskontrollen durchgeführt worden sind, aber anscheinend ist keine größere Menge an Fahrern rausgezogen worden. Ich sage, dass das daran liegt, dass sie hinten in der Luisenstraße kontrollieren, wo der Arzt ist. Die biegen ja meistens von der Horebstraße hier rein und dann heizen sie durch.

Alexander Wilkens: Wenn da mal ältere Leute durchlaufen! Das hat man ja in der Bitscher Straße gesehen, wo die alte Frau umgemäht worden ist.

Hatten Sie auch schon Gelegenheit, mit einem Raser selbst zu sprechen oder konnten Sie ein Kennzeichen notieren?

Alexander Wilkens: Nein, das sind ja meistens keine Anwohner. Die fahren einfach weiter Richtung Strobelallee und Sedanstraße, da hat man ja keine Möglichkeit.

Jasmin Wilkens: Vor allem sieht man es ja auch nicht immer, da müsste man ja den ganzen Tag am Fenster liegen.

Was sagen die Nachbarn?

Jasmin Wilkens: Ich weiß von einer Nachbarin gegenüber. Da wohnt eine ältere Frau, die auch öfter mal aus dem Fenster schaut und das nicht mag. Aber sie konnte sich auch noch kein Nummernschild aufschreiben.

Alexander Wilkens: Das ist halt einfach schlimm.

Jasmin Wilkens: Es wäre cool, wenn in diesem Bereich öfter Kontrollen gemacht werden würden.

Alexander Wilkens: Vor allem weiter vorne und nicht nur hinten am Neufferpark. Weil die wirklich ab dem 30er-Schild und der Eisdiele bis hinten durchrasen. Hinten bremsen sie dann ab. Wenn dort die Kontrollen sind, erwischen sie halt niemanden.

Jasmin Wilkens: Wir haben zwar keine Kinder, aber angenommen, unser kleiner Hund würde aus Versehen mal die Haustür rausrennen: Da muss ich echt Angst haben, dass er nicht gesehen und zusammengefahren wird.

Dann drücke ich Ihnen mal die Daumen, dass sich die Situation bald bessert. Danke fürs Mitmachen!

Jasmin Wilkens: Alles klar, gerne.

Alexander Wilkens: Schönen Tag noch!