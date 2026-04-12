In einer der ältesten Anwaltskanzleien der Stadt vollzieht sich ein Wechsel. Die zweite Generation verabschiedet sich. Aber der Name bleibt erhalten.

Die Geschichte der Anwaltskanzlei AWKJ geht bis ins Jahr 1948 zurück. Allerdings hieß die Kanzlei damals noch anders und war bei Weitem nicht so breit aufgestellt wie heute. Seit 2022 firmiert die Kanzlei unter den vier großen Buchstaben, die für die Nachnamen der Juristen David Arnswald, Marco Weimer, Ulrike Kahl-Jordan und Joachim Jordan stehen. Jordan und seine Frau Ulrike Kahl-Jordan sind kürzlich aus der Kanzlei ausgeschieden. Geblieben sind Arnswald und Weimer. „Wir sind glücklich, dass es weitergeht“, sagt Kahl-Jordan. Die beiden Partner haben sich nämlich Verstärkung gesucht und in Person von Maike Kempf gefunden. Die Anwältin stammt aus dem saarländischen Sankt Ingbert und arbeitet seit ein paar Monaten für die Kanzlei AWKJ mit Sitz in der Bahnhofstraße – praktischerweise direkt gegenüber des Amtsgerichts.

Kahl-Jordan und ihr Mann haben die Kanzlei nach dem Tod ihres Vaters, der die Kanzlei gegründet hatte, im Jahr 1979 übernommen. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte haben sich die beiden Juristen einen Namen gemacht. Kahl-Jordan ist eine profilierte Fachanwältin für Familienrecht. Sie setzte sich nicht nur beruflich für dieses Thema ein, sondern stritt auch politisch für die Rechte von Frauen. Sie war Mitbegründerin des Frauenhauses in Pirmasens und gehörte 25 Jahre lang dem Vorstand des Landesfrauenrats Rheinland-Pfalz an, dessen Ehrenvorsitzende sie inzwischen ist. Ihren Einsatz würdigte die Politik mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Ihr Mann Joachim Jordan war einer der ersten Fachanwälte für Arbeitsrecht in der Region. Entsprechend groß ist sein Erfahrungsschatz auf diesem Gebiet. Beide engagierten sich auch kommunalpolitisch.

15 Jahre nach Nachfolger gesucht

2022 stellte das Ehepaar die Weichen für die Zukunft der Kanzlei, indem es sich mit Arnswald und Weimer zusammenschloss. Es traf sich gut, dass die vier juristisch ähnlich aufgestellt sind: Ulrike Kahl-Jordan und David Arnswald (39) sind Fachanwälte für Familienrecht und Joachim Jordan und Marco Weimer (47) sind Fachanwälte für Arbeitsrecht. Zuvor hatte das Juristen-Ehepaar schon seit 15 Jahren nach einem Nachfolger für die Kanzlei gesucht – allerdings ohne Erfolg. Arnswald und Weimer waren zuvor als Rechtsanwälte in Dahn beschäftigt.

Im Alter von 73 Jahren ziehen sich Kahl-Jordan und Jordan nun zurück. Wichtig war ihnen, dass die Geschichte der Kanzlei damit nicht endet. Glücklich sind sie, dass mit Maike Kempf (31) weiterhin eine Frau als Anwältin bei AWKJ tätig ist. Sie ist aufs Strafrecht spezialisiert und zeigt Interesse am Familienrecht – dem Spezialgebiet der Kanzlei.

Unterstützt werden die drei Anwälte von vier Mitarbeiterinnen, davon ist eine bereits 21 Jahre und eine andere sogar schon 31 Jahre in der Kanzlei beschäftigt.