Die Frist für die Beantragung der Briefwahlunterlagen zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz endet am Freitag, 20. März, 15 Uhr. Die Stadtverwaltung Pirmasens informiert, dass die Unterlagen online über www.pirmasens.de/wahlen, per E-Mail an briefwahl@pirmasens.de oder per Post angefordert werden können. Wahlberechtigte müssen dafür ihren Vor- und Nachnamen, ihr Geburtsdatum sowie ihre vollständige Adresse angeben.

Die ausgefüllten und unterschriebenen Antragsformulare können per Post oder Fax an das Wahlbüro geschickt oder in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden. Telefonische Anträge sowie Anträge für andere Personen, auch aus dem eigenen Haushalt, sind nicht zulässig. Um mögliche Verzögerungen durch den Postweg zu vermeiden, empfiehlt die Stadtverwaltung, die Anträge persönlich im Wahlbüro zu stellen und die Unterlagen direkt abzuholen. Nur so könne der rechtzeitige Erhalt und Rücklauf der Briefwahlunterlagen sichergestellt werden, so die Stadtverwaltung.

In Ausnahmefällen auch noch am Wahlsonntag möglich

Die Briefwahlunterlagen umfassen den Wahlschein, den Stimmzettel, ein Merkblatt und zwei Umschläge. Der ausgefüllte Stimmzettel wird in das weiße Kuvert gelegt, das zusammen mit dem unterschriebenen Wahlschein in den roten Umschlag kommt. Die Stadtverwaltung rät, die Rückgabe der Unterlagen nicht per Post zu erledigen, sondern persönlich im Wahlbüro abzugeben oder in den Briefkasten des Rathauses einzuwerfen.

In Ausnahmefällen, beispielsweise bei plötzlicher Erkrankung, können Briefwahlunterlagen noch am Wahlsonntag, 22. März, bis 15 Uhr beantragt werden. Diese müssen spätestens bis 18 Uhr im Wahlbüro abgegeben werden.

Das Wahlbüro im Rathaus am Exerzierplatz ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, am Freitag, 20. März, von 8 bis 15 Uhr und am Samstag, 21. März, von 9 bis 12 Uhr geöffnet.