Geht es nach dem Willen der CDU-Fraktion, dann beschließt der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung, das Ersthelfersystem Katretter in Pirmasens einzuführen. Im Landkreis Südwestpfalz gibt es diese Initiative bereits. Nach Ansicht der Stadtrats-CDU bietet es sich an, „bei der Einführung in Pirmasens auf die Erfahrungen des Landkreises Südwestpfalz zurückzugreifen beziehungsweise hierbei Synergien im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zu prüfen“. Durch eine Kooperation könnten „sicherlich Kosten reduziert sowie die Bekanntmachung der Idee über kommunale Grenzen hinweg unterstützt werden“, mutmaßt die Fraktion.

Die Gefahren eines plötzlichen Herztodes seien enorm und könnten durch ein rechtzeitiges Eingreifen reduziert werden, heißt es in der Begründung zu dem Antrag. Statistisch erleiden jedes Jahr deutschlandweit mehr als 50.000 Menschen einem Herz-Kreislauf-Stillstand, wobei nur etwa zehn Prozent der Betroffenen überleben. Mehr als 60 Prozent der Stillstände treten im häuslichen Umfeld auf. In nur knapp der Hälfte der Fälle sind Familienangehörige, Passanten oder Arbeitskollegen in der Nähe, um sofort Wiederbelebungsmaßnahmen einzuleiten.

Softwarelösung à la Katwarn

Bei Katretter greifen fachkundige oder per Erste-Hilfe-Kurs ausgebildete Ersthelfer vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes ein. Diese Freiwilligen sollen durch ihre Nähe zum Patienten die Zeit bis zum Eintreffen der professionellen Rettungskräfte überbrücken. „Dies kann lebensrettend sein“, schreibt die Fraktion in ihrem Antrag.

Pirmasens sei durch zwei Rettungswachen gut versorgt. Allerdings sei dies keine Garantie, dass die Rettungswagen sich immer im Stadtgebiet aufhielten und gleich vor Ort sein könnten.

Die Alarmierung der Ersthelfer laufe – wie auch im Landkreis Südwestpfalz – in Anlehnung an Katwarn über eine dafür konzipierte Softwarelösung, durch die die Rettungsleitstelle nahegelegene Ersthelfer per App direkt kontaktieren kann. Das Anmeldeverfahren sei sehr schlank gehalten, sodass es recht einfach sei, sich als ehrenamtlicher Lebensretter zu engagieren.