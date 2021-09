Die Pirmasenser Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Frist zur Abgabe von Briefwahlanträgen am Freitag, 24. September 2021, 18 Uhr, endet. Die Briefwahlunterlagen können über die Internetseite www.pirmasens.de/wahlen, per E-Mail an wahlen@pirmasens.de oder via QR-Code sowie per Post angefordert werden. Dabei müssen Wahlberechtigte zwingend folgende Daten angeben: Vor- und Familiennamen, Tag der Geburt sowie die vollständige Wohnanschrift mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort. Briefwahlanträge befinden sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular kann entweder rechtzeitig per Post oder per Fax unter der Nummer 06331/842283 an das Wahlbüro der Stadtverwaltung übermittelt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Antragsformular in den Rathaus-Briefkasten einzuwerfen. Der Antrag auf Briefwahl muss grundsätzlich vom Wähler unterschrieben sein.