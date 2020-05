Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am späten Freitagabend Auto-Dachantennen gestohlen hat. Gegen 23.40 Uhr habe der Täter zunächst die Antenne eines roten Hyundai in der Rudolf-Meissner Straße abgeschraubt. Im Anschluss bewegte er sich in Richtung Schumannstraße, wo ein Toyota Yaris betroffen war. Danach soll sich der Täter in Richtung Gluckstraße entfernt haben, so die Polizei, die um Hinweise bittet unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de.