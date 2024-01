Als Frühwarnsystem wird das Abwasser in den Pirmasenser Kläranlagen seit 2022 auf Coronaviren untersucht. Was recht improvisiert begann, ist mittlerweile professionell automatisiert und liefert verlässliche Daten. Am Donnerstag gab es hohen Besuch aus Mainz, den Bürgermeister Michael Maas nutzte, um für Pirmasenser Projekte zu werben.

Die Pläne des Zweckverbandes Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef), die Truppacherhöhe in ein Gewerbegebiet zu verwandeln, könnten sich auch ohne ein weiteres Gerichtsurteil verwirklichen lassen. Es ist Bewegung in der Sache.

„Wir sind immer noch dabei“, sagte Mike Brückner, Straßenwärtermeister bei der Masterstraßenmeisterei in Waldfischbach-Burgalben, mit Blick auf die Räum- und Streuarbeiten. Zwei arbeitsreiche Tage liegen schon hinter ihm.

Bei einem Feuer hat eine Martinshöher Familie Haus, Hab und Gut verloren. Sie muss ein Familienmitglied begraben. Die Anteilnahme ist groß.

Das Zweibrücker Freibad und das Hallenbad werden auf jeden Fall saniert. Dieses Jahr aber noch nicht.

Der Pirmasenser Stadtwald wird größer und klimastabiler. Revierleiter Raphael Reischmann kündigte diese Woche im Hauptausschuss erneut einen geringeren Einschlag an, als erlaubt wäre – trotz steigender Nachfrage nach Brennholz.

Weil sie mit Drogen gehandelt und diese auch Minderjährigen gegeben haben soll, muss sich eine 37-Jährige seit Donnerstag vor dem Pirmasenser Schöffengericht verantworten. Beim Prozess geht es auch darum, wem welche Drogen gehörten.

Auch in Zweibrücken ist eine Demo gegen rechtsextreme Fantasien und Pläne massenhafter Ausweisungen geplant. Sie findet am 27. Januar statt.

Sie sind selten, aber es gibt sie dennoch: Kinder mit dem Geburtsort Zweibrücken. Und so heißen sie.

Gönner, Helfer und ein erfolgreicher Selfmademan: Der Merzalber Edgar Anstett hat in den 1920er Jahren sein Heimatdorf Merzalben verlassen und in Amerika sein Glück gemacht. Seine Heimat hat er nicht vergessen und sie immer wieder besucht.