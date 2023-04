Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei Kaiserwetter war am vergangenen Samstag und Sonntag die Fußgängerzone belebt, wie seit zwei Monaten nicht mehr. Insbesondere die beiden Eis-Cafés in der Hauptstraße, „Cappuccino“ und „Venezia“ , hatten großen Zulauf. Allerdings war die Anzahl der Sitzplätze eingeschränkt. Die Gäste mussten Mundschutz tragen, bis sie an ihren Tischen saßen und ihre Daten hinterlassen.

„Die Stimmung war positiv, die Gäste waren gut drauf“, zogen die Inhaber der beiden Geschäfte eine Bilanz des Wochenendes. „Weil