Der große Ansturm auf den neuen Impfstoff Nuvaxovid ist in Pirmasens ausgeblieben. In der Pirmasenser Impfstelle in der Messe werden pro Tag durchschnittlich 20 Menschen mit dem Impfstoff des US-Herstellers Novavax geimpft, wie Carsten Henn, der ärztliche Direktor des Pirmasenser Krankenhauses mitteilte.

Das Krankenhaus kümmert sich organisatorisch um die Impfstelle in der Messe. Seit der neue Impfstoff am Aschermittwoch zum ersten Mal verabreicht werden konnte, dürften gerade mal 100 Menschen damit geimpft worden sein. Die Impf-Interessenten können es sich aussuchen, ob sie lieber Nuvaxovid oder andere, schon länger verimpfte Mittel haben wollen. Die meisten wählen lieber Impfstoffe von Moderna oder Biontech. Insgesamt werden laut Henn aktuell rund 100 Menschen pro Tag in der Impfstelle geimpft.

Laut der Ständigen Impfkommission können Personen zur Grundimmunisierung zwei Dosen Nuvaxovid im Abstand von drei Wochen erhalten. Eine Kombination von Nuvaxovid als Zweit- oder Drittimpfung zu einem anderen Impfstoff ist nicht zugelassen. Allerdings ist aktuell für die Drittimpfung bei Personen mit zwei Nuvaxovid-Impfungen ein MRNA-Impfstoff, also von Moderna oder Biontech, vorgesehen. Eine Drittimpfung mit dem Impfstoff von Novavax wird von der Ständigen Impfkommission derzeit nicht empfohlen. Bei einer Impfpflicht und damit vorgeschriebenen drei Impfungen muss also auf jeden Fall ein MRNA-Impfstoff verabreicht werden.