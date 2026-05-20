Aufregung beim Einlaufen, Ruhe nach dem ersten Lied: Beim Europäischen Musikfestival zeigt der Südwestpfälzer Kinderchor Nervenstärke und sängerische Klasse.

Das Europäische Musikfestival für die Jugend im belgischen Neerpelt hat eine lange Tradition, die bis ins Jahr 1953 reicht. 2027 feiert das Festival nahe der belgisch-niederländischen Grenze bei Lommel sein 75. Jubiläum. Immer abwechselnd richtet es sich an Instrumentalensembles und an Chöre. Anfang Mai nahm der Südwestpfälzer Kinderchor aus Münchweiler am Festival teil und kehrte mit einer „Cum laude“-Auszeichnung als Sieger zurück. 40 Mädchen und Jungen hatten mit Chorleiter Christoph Haßler einen tollen Erfolg errungen, der auch Tage nach dem großen Ereignis die Sängeraugen zum Strahlen bringt, wie beim Probenbesuch offensichtlich wird.

40 Sängerinnen und Sänger im Alter von acht bis 18 Jahren hatten die Reise nach Belgien mitgemacht und stellten sich in der Sint-Niklaaskerk von Neerpelt der Jury und dem Publikum. Christoph Haßler leitet den Chor, den sein Vater Bernahrd 1967 gegründet hatte, und der ein musikalisches Aushängeschild der Südwestpfalz ist. In der Kategorie Unisone-Jugendchöre gewannen die Münchweilerer den ersten Preis mit der Auszeichnung „cum laude“. Vier Lieder trug der Chor im Wettbewerb vor, dazu zählte ein Pflichtstück eines Komponisten aus Flandern, das eigens für den Wettbewerb komponiert wurde. Alle Choristen sind sich einig: Die Tage in Belgien waren sehr anstrengend.

Probentage in den Ferien

Hinter so einem Erfolg, wie ihn der Chor in Belgien errungen hat, steckt harte Arbeit. Den finalen Schliff gab es wenige Wochen zuvor. „Die drei Tage in den Osterferien waren schon viel“, erzählt Luise Heim. Die 18-Jährige aus Münchweiler gehört zu den ältesten Sängerinnen im Kinderchor. „Im Endeffekt merkt man, dass es sich lohnt“, sagt sie im Rückblick auf die Proben. Die Belohnung war der erste Preis beim Europäischen Musikfestival der Jugend. „Da versteht man, wofür wir das machen“, ergänzt sie. Die Vorbereitung auf den Wettbewerb hat den Chor enger zusammenrücken lassen, findet Emma Kästner. „Seit Januar, als es bei den Proben ernst wurde, hat man gemerkt, dass auch die Kleinen ehrgeizig sind“, berichtet die 16-jährige Münchweilerin. „Man hat von Probe zu Probe gemerkt, dass es besser wird, alle gaben sich Mühe und strengten sich echt an“, fügt sie an.

Der Südwestpfälzer Kinder- und Jugendchor beim Laureatenkonzert des Europäischen Jugendmusikfestivals im belgischen Neerpelt. Foto: Paul Smeets/EMJ Festival Pictures/oho Foto: Paul Smeets/EMJ Festival Pictures/oho

Beim Wettbewerb vor einer Jury und Publikum zu singen, sei schon eine Herausforderung. „Bei mir kommt die Aufregung erst, wenn wir uns für den Wettbewerb aufstellen und einlaufen. Jeder will sein Bestes geben, man erinnert sich daran, dass man es so macht wie in der Probe. Sobald das erste Lied rum ist, ist es wieder okay“, sagt Luise Heim mit Blick auf das Lampenfieber.

Die Freizeit dreht sich ums Singen

Hinterher hieß es warten, es dauerte zwei Stunden, bis die Ergebnisse bekannt gegeben wurden. Als Preisträger stand der Chor dann am Abend vor großem Publikum auf der Bühne der Sporthalle. Für die Choristen aus Münchweiler war das ein tolles Erlebnis. Neben dem Wettbewerb gab es Workshops und Happenings, die Sänger aus 64 internationalen Teilnehmergruppen wurden gemischt und probten gemeinsam. Die Teilnehmer kamen aus den Benelux-Staaten, aus Österreich, Tschechien, Ungarn, Griechenland und sogar Südafrika.

Dass die Sängerinnen und Sänger des Kinderchors viel auf sich nehmen, räumen Heim und Kästner ein. „Wir proben in der Woche viereinhalb Stunden. Das sind zwei feste Termine, die stehen. Für mich sind das die wichtigsten Termine in der Woche“, sagt Luise Heim. „Ich plane um die Proben drumherum“, ergänzt Emma Kästner. Für sie endet das Singen nicht mit der Probe oder dem Auftritt. „Ich singe gerne zu Hause. Ich höre immer Musik und singe mit. Ich singe auch im Frauenchor. Eigentlich kann ich nicht ohne das Singen“, sagt sie lachend. Auf ihr Hobby werden beide immer mal wieder angesprochen. „Die Lehrer an der Schule haben schon gefragt, wie es in Belgien war“, bemerkt Luise Heim.

Nachwuchssänger gesucht

Der Chor ist auf der Suche nach Nachwuchs. Im kommenden Jahr erreichen acht Sängerinnen die Altersgrenze und verlassen den Chor. Es ist ein größerer Umbruch. „Ich habe jedes Jahr einen neuen Chor“, sagt Chorleiter Haßler mit Blick auf den steten Wandel, „deshalb ist Proben so wichtig.“ Kinder ab dem ersten Schuljahr können in die Vorstufe einsteigen, diese Proben sind montags von 15.15 bis 16 Uhr. Ab dem zweiten Schuljahr folgt der Vorchor, der dienstags von 16 bis 17 Uhr probt. Der Konzertchor probt zweimal die Woche: dienstags von 17 bis 19 und freitags von 16.30 bis 19 Uhr. Alle Proben sind im Bürgerhaus Münchweiler.

Konzert und Kontakt

Wer den Chor live im Konzert erleben möchte, hat am Sonntag, 31. Mai, Gelegenheit dazu. Unter dem Motto „Gaudeamus (Lasst uns fröhlich sein)“ tritt er um 17 Uhr in der St.-Josef-Kirche in Pirmasens-Fehrbach auf. Wer Interesse an den Singstunden hat, kann sich über die Homepage südwestpfälzer-kinderchor.de/Kontakt/ melden.



