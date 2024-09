Die CDU in der Region will bei der nächsten Wahl wieder ein Bundestagsmandat gewinnen. Nachdem sich mit Florian Bilic ein erster Interessent für das Amt zu Wort gemeldet hat, sucht

nun ein weiterer Kandidat das Licht der Öffentlichkeit: der Dahner Ansgar Uelhoff. Vor ein paar Tagen hat Ansgar Uelhoff seine politischen Ambitionen gegenüber seinem CDU-Kreisverband bekannt gegeben. Bis dato hatten den 53-Jährigen wohl nur die wenigsten in seiner Partei, aber auch in der Öffentlichkeit auf dem Schirm. Gegenüber der RHEINPFALZ bestätigt der Dahner, dass er seinen Hut in den Ring geworfen habe.

Älteren Bürgern dürfte der Nachname Uelhoff noch aus einem anderen Kontext bekannt sein. Ansgar Uelhoffs Vater, Klaus-Dieter Uelhoff, stammt zwar ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, machte aber in Rheinland-Pfalz politische Karriere. Zunächst als Landrat des damaligen Landkreises Pirmasens (1972 bis 1979), später als Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Innenministerium sowie im Umweltministerium. 1987 zog Uelhoff für die CDU in den Deutschen Bundestag ein.

Zum Wahlkreis 210 gehören der Kreis Südwestpfalz, die Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie Teile des Landkreises Kaiserslautern.

