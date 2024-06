Nach großem Kampf hat Anne Schätzlein-Thomas vom Keglerverein Pirmasens bei den Senioren-Meisterschaften des DKBC-Landesfachverbands Rheinland-Pfalz in Gerolsheim den Titel bei den C-Seniorinnen (ab 70 Jahre) gewonnen.

„Ich war während der zwei Durchgänge nervöser als normal. Ich bin froh, dass ich den Titel geholt und mich für die deutsche Meisterschaft in Weinheim qualifiziert habe“, sagte die Ex-Bundesligaspielerin aus Vinningen.

„Blackout“

Schon am ersten der zwei Meisterschaftstage entwickelte sich ein spannendes Duell mit Gabriele Moll von Schott Mainz. Nach drei Bahnen stand es 407:407. Auf der Schlussbahn startete Moll besser (95:87 in die Vollen), doch die KVP-Vertreterin konterte beim Abräumen und hatte so mit 543:535 die Nase vorn. An Tag zwei baute sie ihre Führung zunächst aus, hatte dann aber im zweiten Satz nach eigenen Worten „einen Blackout“. Für den ersten Abräum-Neuner verschwendete sie neun Würfe. Ihr Kommentar: „Ich wusste nicht mehr, wie man kegelt.“ Doch letztlich siegte sie mit insgesamt 1070 Kegeln vor Moll (1028) und KVP-Kollegin Eleonore Woll (957).

WEITERE ERGEBNISSE