Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Anne Folger verbindet in ihrem Klavierkabarett Hochkultur mit Kleinkunst - am 12. Juli in Pirmasens. Christiane Magin erzählt sie, wie sie ihre Erfahrungen in Komik packt.

Die Parole für Ihr „Selbstläufer“-Programm heißt „selbst laufen, nach vorn, mit Schwung und schräg“. Auf was können wir uns da freuen?

Ich praktiziere