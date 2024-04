Die aus Speyer stammende Autorin und Cellistin Ann Kathrin Ast kommt zu einer musikalischen Lesung nach Pirmasens. Am Freitag, 19. April , 19 Uhr, stellt sie in der Reihe „Literatur im Gespräch“ ihr hochgelobtes Debütwerk „Beat“ vor.

Der Roman „Beat“ (Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2023, 231 Seiten, 24 Euro) erkundet den Übergang vom Realen zum Irrealen und erzählt von einem jungen Studenten, der an sich und seiner Beziehung zur Musik (ver)zweifelt.

Beat muss noch eine Prüfung bestehen, dann kann er nur spielen, spielen, spielen. Musik ist alles – er ist Musik. Im letzten Studienjahr blickt der Schlagzeugstudent Beat zuversichtlich in die Zukunft, doch auf einmal verändert sich seine Beziehung zur Musik – und damit ändert sich alles. Sein Leben verliert die Struktur und er den Bezug zur Realität. Doch wie soll er ohne Musik leben – in einer sich ändernden Welt, in der Krise auf Krise folgt? Es geht also um die Sinnsuche in der Kunst und die Kunst des Lebens. Der Roman trägt autobiografische Züge, auch Ast während ihres Musikstudiums eine existenzielle Krise.

Ann Kathrin Ast wurde 1986 in Speyer geboren. Nach dem Cello-Studium an der Musikhochschule Mannheim und dem Master in mündlicher Kommunikation und Rhetorik an der Universität Regensburg schreibt sie Lyrik und Prosa. In ihren Gedichten setzt sie sich mit Themen wie Musik, Metaphern der Theoretischen Physik, Geburt und Mutterschaft auseinander. Ann Kathrin Ast, die heute in Stuttgart lebt, hat ihre Werke in n Zeitschriften wie „Manuskripte“ und „Wesenpennest“ sowie in Anthologien wie dem „Jahrbuch der Lyrik“ veröffentlicht. Ihre schriftstellerische Leistung wurde mit Auszeichnungen gewürdigt, darunter der Feldkircher Lyrikpreis (2022), der Martha-Saalfeld-Förderpreis (2019) und der Pfalzpreis für Literatur-Nachwuchs (2019). Ast ist auch als Literaturvermittlerin, Cellolehrerin und Cellistin aktiv.

Bei der Lesung in Pirmasens in der VR-Bank Südwestpfalz, Alleestraße 2, wird die Autorin auch Musikstücke vom Band einspielen, die im Roman vorkommen. Außerdem beginnt und endet die Lesung mit jeweils zwei Gedichten, denn neben dem Roman hat Ann Kathrin Ast 2023 auch ihren ersten Lyrikband „Vibrieren in dem mir“ veröffentlicht. Der Eintritt ist frei. Mitveranstalter ist die VHS.