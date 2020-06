Das städtische Ferienprogramm fällt nicht dem Coronavirus zum Opfer. Auch wenn nur ein Dutzend Grundschulkinder wöchentlich zum Zuge kommen. Dafür wird es günstiger für die Eltern, die maximal für drei Wochen ihren Nachwuchs ins Ferienprogramm schicken können. In erster Linie sollen Eltern zum Zuge kommen, die berufstätig sind, Familien in prekären Situationen und Alleinerziehende.

Das Jugendamt hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um den Pirmasenser Kindern unter den geänderten Rahmenbedingungen aufgrund von Covid 19 wenigstens ein abgespecktes Ferienprogramm zu bieten. Normalerweise ist das Programm für Gruppen von 16 bis 20 Kindern gedacht. Dieses Jahr nun für maximal zwölf. Darüber habe sich die Stadtverwaltung schon frühzeitig abgestimmt, weil viele Eltern schon während des Lockdowns Urlaub nehmen mussten, um ihre Kinder zu betreuen, betont Oberbürgermeister Markus Zwick. Dieses Programm sei für Grundschulkinder gedacht und koste pro Woche fünf Euro, erklärt Stadtjugendpflegerin Bettina Walnsch, wobei ein Kind maximal drei Wochen am Programm teilnehmen könne, um allen die Möglichkeit der Teilnahme zu bieten. Allerdings sei nur noch eine Gruppe pro Woche am Start, für die vier Betreuer benötigt würden, sagt sie. Der Vorteil für die Stadt sei: Mittel des Landes würden komplett in das Programm fließen. Die Stadt wolle nur einen kleinen Obolus für die abgespeckte Version – als Wertschätzung sozusagen.

Programm täglich nur von 8 bis 14 Uhr

Nur mit zwölf Kindern pro Woche seien die Hygienemaßnahmen zu stemmen, informiert Andrea Dechent-Schmalenberger vom Jugendamt. Auch könne das Programm täglich nur noch von 8 bis 14 Uhr stattfinden. Wer nimmt welche Stifte für die Bastelarbeiten? Da ginge die Problematik schon los, um auf Nummer sicher zu gehen, erzählt Walnsch von den Schwierigkeiten, mit denen der Veranstalter dieses Jahr zu kämpfen hat. Das Organisationsteam habe sich nun darauf verständigt, dass jedes Kind eine Schachtel mit eigenen Stiften und eigenem Kleber drin bekomme, erklärt Walnsch das Konzept.

Natur- und Umweltpädagogin mit von der Partie

Montags sei Kino angesagt, um das Walhalla zu unterstützen, informiert die Stadtjugendpflegerin. Auch Besuche im Dynamikum, der Stadtbücherei und dem Wasserwerk in Rodalben seien in Planung. Auch die Jugendkulturwerkstatt (Jukuwe) habe sich im Bereich Theater, Bildende Kunst und Musik wieder eingebracht. Zusätzlich sei eine Natur- und Umweltpädagogin mit von der Partie, die mit den Kindern den Alten Friedhof, den Strecktalpark sowie den Eisweiher besuche. Aus Ton sollen Gesichter hergestellt werden, um an die Bäume montiert zu werden, beschreibt Walnsch diesen Programmpunkt. Auch um Artenvielfalt ginge es, und darum, wie man Farben herstellen kann.

In diesem Jahr werde mehr Personal benötigt, um die Hygienemaßgaben einzuhalten. Der Tagessatz bei den Ehrenamtlichen sei angehoben worden. Aktuell sei zusätzlich eine „Sommerschule“ vom Ministerium angekündigt worden, die Kindern in den letzten beiden Ferienwochen Unterricht in Mathematik und Deutsch anbieten will, informiert Zwick. Lehrer, aber auch Oberstufenschüler, würden sich hierfür zur Verfügung stellen, jeweils für drei Stunden am Vormittag. Personal und Inhalte kämen vom Land, die Räumlichkeiten biete die Stadt, so Zwick. Auch dieses Angebot könne zusätzlich Entlastung für die Pirmasenser Eltern bringen.

INFO

Anmeldungen sind ab sofort ausschließlich online möglich. Das Anmeldeformular ist unter www.pirmasens.de/ferienprogramm herunterzuladen und an die E-Mail-Adresse ferienprogramm@pirmasens.de zu schicken.