Das Caritas-Zentrum Vinzenz von Paul hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit seelischen Problemen Hilfe im Alltag zu bieten.

Während in der Tagesstätte des Caritas-Zentrums Vinzenz von Paul die Menschen über ein paar Stunden eine gewisse Tagesstruktur lernen, bietet das Förderzentrum mit „Neu ins Leben“ und den „Anonymen Alkoholikern“ zwei Selbsthilfegruppen an, an denen jeder teilnehmen kann, der sich angesprochen fühlt.

Niemand muss mit seinen Sorgen und Problemen allein sein: In Selbsthilfegruppen kommen Menschen zusammen, die Verständnis und ein offenes Ohr mitbringen, da sie gleiche oder ähnliche Problem haben oder hatten. Michaela Andre, Einrichtungsleiterin des Caritas-Förderzentrums Vinzenz von Paul, organisiert in Pirmasens gleich zwei solcher Selbsthilfegruppen. Wie sie berichtet, wird es im digitalen Zeitalter allerdings immer schwerer, Menschen für den persönlichen Austausch in Selbsthilfegruppen zu gewinnen. So sei auch am Standort Pirmasens das Interesse an Selbsthilfegruppen in den letzten Jahren merklich zurückgegangen.

Konkurrenz im Internet

„Es gibt mittlerweile immer mehr Hilfsangebote im Netz, bei denen man sich per Videoschaltung einklinken kann und nicht mehr persönlich vorbeikommen muss. Die Corona-Pandemie hat das alles natürlich noch einmal verschärft, was unsere Arbeit vor Ort schwieriger gestaltet“, so Andre.

Die zwei Selbsthilfegruppen, die in den Räumlichkeiten des Caritas-Förderzentrums in der Schlossstraße verortet sind, wolle sie dennoch am Leben halten. „Die Anonymen Alkoholiker, kurz AA, dürften mittlerweile jedem ein Begriff sein. Früher gab es für Pirmasens, Zweibrücken und den Landkreis Südwestpfalz gleich vier solcher Gruppen, heute gibt es mit unserem Angebot nur noch eines in dieser Form“, erklärt Andre weiter. 1935 in den USA entstanden, brachten die Amerikaner die Idee einer Gruppe zur Bekämpfung von Alkoholismus als Krankheit in den frühen 1950er Jahren mit nach Deutschland.

AA-Gruppe trifft sich immer mittwochs

„Die Umorientierung zur Abstinenz bei den AA funktioniert dort mittels eines Zwölf-Schritte-Programms. Bei den sogenannten Meetings, den Treffen also, darf jeder anonym sein. Man kennt sich nur mit dem Vornamen und keiner muss seine Kontaktdaten hinterlassen“, betont die Diplom-Sozialpädagogin. Leider sei die Gruppe in Pirmasens mit der Zeit auf drei bis fünf Personen geschrumpft, die sich jeden Mittwoch von 18.30 bis 20 Uhr in der Schlossstraße treffen. „Der Bedarf in Pirmasens ist, was die AA angeht, definitiv da. Es wäre schön, wenn wieder mehr Menschen den Mut aufbringen würden, zu uns zu stoßen. Wichtig ist auch, dass man nicht eine Zeit lang abstinent gewesen sein muss, um zu den Treffen zu kommen. Der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören, reicht vollkommen“, erklärt die 46-Jährige.

Die zweite Selbsthilfegruppe, auf die Andre hinweist und die sie nicht nur koordiniert, sondern als Sozialpädagogin auch fachlich begleitet, nennt sich „Neu ins Leben“. Diese Selbsthilfegruppe, die seit 2020 besteht, richtet sich an Menschen mit seelischer Beeinträchtigung – Depressionen oder Angststörungen etwa – und trifft sich jeden zweiten Mittwoch von 18 bis 19.30 Uhr im Foyer des Caritas-Förderzentrums Vinzenz von Paul. „Ziel dieser Gruppe ist es, die Betroffenen unter fachkundiger Anleitung und in gegenseitigem Austausch stark für ihr Leben und für ihren Alltag zu machen“, erklärt Andre.

Alltag besser bewältigen

„Eine weitere Selbsthilfegruppe in dieser Form gibt es in Pirmasens und der Südwestpfalz nicht“, sagt sie. Vermittelt werden bei „Neu ins Leben“ verschiedene Fähigkeiten, die den Mitgliedern helfen, ihren Alltag besser zu bewältigen. Im Zentrum der Arbeit steht allerdings nicht nur der persönliche Austausch untereinander und mit dem Fachpersonal, sondern auch gemeinsame Ausflüge und Exkursionen. „Aktuell besuchen uns etwa sechs bis acht Betroffene regelmäßig, auch hier wäre es schön, wenn weitere Leute dazustoßen würden, die sich von der Selbsthilfegruppe angesprochen fühlen“, sagt Andre.

Kontakt

Caritas-Förderzentrum Vinzenz von Paul, Schlossstraße 22, Pirmasens, Telefon 06331 50871413, E-Mail: vinzenz-von-paul@cbs-speyer.de