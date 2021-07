Wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung mit Freiheitsberaubung müssen sich zwei litauische Staatsangehörige, 27 und 40 Jahre, vor dem Landgericht Zweibrücken verantworten.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wollten die beiden Angeklagten am Abend des 19. Januar in einer Werkstatt in Pirmasens mit einem ihnen bekannten 56-jährigen Mann über den Ankauf eines Autos reden. Nachdem der Zeuge einen Verkauf des Pkws ablehnte, folgten die Angeschuldigten ihm auf einen naheliegenden Parkplatz, wo sie ihn mit Pfefferspray besprühten. Sie schlugen und traten auf den am Boden liegenden Zeugen ein, nahmen ihm den Geldbeutel mit Bargeld, die Auto- und Wohnungsschlüssel, das Handy und einen Ring ab. Sie packten den Zeugen auf die Rückbank eines Autos, fixierten ihn mit Handfesseln und erklärten, er werde mit ihnen nach Frankfurt fahren. An dem Auto brachten sie vor dem Start andere Kennzeichen an. Von dem 40-jährigen Angeschuldigten wurde der Zeuge laut Staatsanwaltschaft während der Fahrt geschlagen und gewürgt. Als der Pkw mit einer Panne stehen blieb, drohten die Angeklagten unter Vorhalt einer Waffe den Zeugen zu töten, falls er das Fahrzeug nicht reparieren würde. Es gelang dem Mann nicht, den Schaden zu beheben. Daraufhin legte einer der Angeschuldigten dem Zeugen einen Lederriemen um den Hals und würgte ihn, währende der zweite Angeschuldigte ihm eine Waffe an den Hals hielt und ihn mehrfach ins Gesicht schlug.

Der Zeuge erlitt den Angaben zufolge Todesangst, Atemnot und Blutergüsse. In einem unbeobachteten Moment gelang es ihm, sich zu befreien und zu fliehen.

Gegen beide flüchtigen Angeschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Europäischer Haftbefehl erlassen. Der 27-Jährige konnte bereits Anfang Februar bei einer Verkehrskontrolle in Mecklenburg-Vorpommern festgenommen werden, während der 40-Jährige aufgrund des Europäischen Haftbefehls in Litauen festgenommen und Ende April nach Deutschland ausgeliefert wurde. Beide Männer befinden sich weiterhin in Haft.

Das Landgericht muss nun über die Zulassung der Anklage, die Eröffnung des Hauptverfahrens und den Antrag auf Haftfortdauer entscheiden.