Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken klagt eine 55-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Rodalben wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr vor dem Landgericht Zweibrücken an. Die Frau hatte versucht, ihren Mann zu überfahren.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, in der Nacht vom 7. September um 1.44 Uhr mit ihrem Auto gezielt und frontal auf eine Holzsitzgruppe zugesteuert zu sein, auf der ihr Mann saß. Die mit Beton im Boden verankerte Sitzgruppe sei durch den Aufprall aus der Verankerung gerisse, der Mann sei gemäß der Absicht der Frau eingeklemmt worden. Die Frau habe billigend in Kauf genommen, dass der Mann den Aufprall nicht überleben würde, so die Anklagebehörde. Der Mann hatte nach einem Streit die gemeinsame Wohnung verlassen und war zu dem Wirtschaftsweg mit der Sitzgruppe gelaufen. Die Frau war ihm mit dem Auto gefolgt. Nach dem Anschlag fuhr die Frau mit dem Auto davon. Der schwer verletzte 50-jährige Ehemann konnte die Polizei alarmieren. Die Frau wurde von der Polizei festgenommen, sie sitzt in Untersuchungshaft. Das Landgericht Zweibrücken entscheidet jetzt über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens.