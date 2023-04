Ein Umfrage, bei der Bürger mitteilten, dass sie sich in der Pirmasenser Innenstadt teilweise unsicher fühlen, sorgt nun auch für politische Diskussionen.

CDU-Sprecherin Stephanie Eyrisch hatte das Thema in den Stadtrat eingebracht. Wie kürzlich berichtet, hatte der Kriminalpräventive Rat Bürger nach deren Sicherheitsempfinden befragt. Bei der nicht-repräsentativen Umfrage gab ein Großteil der Teilnehmer an, dass er sich unabhängig von der Tageszeit in der Fußgängerzone unsicher fühlt. Eine Umfrage der RHEINPFALZ bei Firmen in der Innenstadt bestätigte das teilweise.

Eyrisch sagte, die Angst der befragten Bürger habe sie nachdenklich gestimmt.

OB Markus Zwick kündigte daraufhin an, die Pirmasenser Polizeichefin Jacqueline Schröder einzuladen. Sie soll den Ratsmitgliedern berichten, welche Schritte die Polizei bereits eingeleitet habe – aber auch, inwiefern das Sicherheitsgefühl der Bürger mit der objektiven Sicherheitslage übereinstimme.