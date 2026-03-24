Ein Schuldenstreit eskaliert: Ein Händler wird schwer verletzt. Vor Gericht widersprechen sich die Zeugen. Der Vater des Opfers schildert Todesdrohungen.

Fünf Männer müssen sich vor dem Jugendschöffengericht Pirmasens verantworten, weil ein Lebensmittelhändler nach einem Angriff in Pirmasens auf einem Auge erblindet ist. Im Verfahren stehen sich widersprüchliche Zeugenaussagen gegenüber.

Einem der fünf Angeklagten wird vorgeworfen, sich mit rabiaten Mitteln der Begleichung seiner Schulden entzogen zu haben. Am Montag sagte der 69-jährige Vater des schwer verletzten Lebensmittelhändlers aus. Er ist – wie seine beiden Söhne – dem Verfahren als Nebenkläger beigetreten.

Angeklagter soll plötzlich Messer gezogen haben

Der Senior schilderte, sein Sohn, der Lebensmittelhändler, habe ihn angerufen und gebeten, auf Wunsch des Schuldners zu diesem zu kommen, da er für dessen Schulden gebürgt habe. Sein anderer Sohn habe ihn hingefahren. Vor Ort sei der 40-jährige Angeklagte „komisch gewesen“, habe die Zahlung verweigert, beleidigt und plötzlich ein Messer aus der Kleidung gezogen. Seine Frau und er hätten versucht, ihm die Waffe abzunehmen. Die Ehefrau habe den Mann an die gemeinsamen kleinen Kinder erinnert, woraufhin dieser das Messer hergegeben habe. Beide hätten sich dabei an den Händen verletzt.

Unmittelbar danach, so der 69-Jährige, habe der 40-Jährige in sein Handy gerufen: „Greift an!“ Darauf seien der 60-jährige Angeklagte und dessen drei mitangeklagte Söhne von zwei Seiten herbeigeeilt – bewaffnet mit Stöcken, Messern und Metallketten. Der älteste Angeklagte habe ihm ein Messer an den Hals gehalten und mit dem Tod gedroht, während die anderen mit einem Stock auf seinen Kopf und seine Beine eingeschlagen hätten.

Mit einer Holzlatte habe der 60-Jährige zweimal auf seinen 42-jährigen Sohn eingeschlagen, sodass dieser zu Boden gegangen sei. Anschließend hätten alle vier Angeklagten mit großer Brutalität auf seinen 37-jährigen Sohn, den Lebensmittelhändler, eingeschlagen, der am Auto gestanden habe. Der Mann habe geschrien: „Mein Auge, mein Auge!“ und sei schließlich in einer Blutlache am Boden gelegen. Erst dann seien die Angreifer geflüchtet.

War der Überfall geplant?

Der Zeuge zeigte sich überzeugt, dass der Überfall geplant gewesen sei. Eine Woche zuvor habe der 40-Jährige mit seiner Ehefrau noch bei ihm zu Mittag gegessen und 2500 Euro auf die Schulden gezahlt. Zudem habe ihn der Mann gebeten, für die – dem Zeugen unbekannte – Gesamthöhe der Schulden aus Lieferungen des Lebensmittelgeschäfts bei seinen Kindern zu bürgen. Der 40-Jährige habe auch andere in der Stadt betrogen, sagte der 69-Jährige. Seit dem Vorfall habe er Angst, das Haus zu verlassen.

Die Ehefrau des 40-jährigen Angeklagten schilderte das Geschehen anders. Als sie von einem Praktikum zurückkam, habe ihr Mann mit dem 69-Jährigen im Korridor des Mehrfamilienhauses gesprochen. Auf der Treppe habe sie Schreie gehört, doch die Tür sei verschlossen gewesen. Mit Hilfe von Nachbarn habe sie geöffnet und ihren Ehemann am Boden liegend gesehen – vier Personen hätten über ihm gestanden.

Als sie dazwischengegangen sei, sei plötzlich ein Messer im Spiel gewesen. Es habe ein Gerangel gegeben, bei dem alle die Waffe festgehalten hätten. Sie habe das Messer schließlich in den Sperrmüll geworfen. Ihr Ehemann habe eine Latte ergriffen und sich gegen den Angriff gewehrt. Die Beteiligten hätten sich gegenseitig geschlagen, das Geschehen habe sich nach draußen verlagert. Viele Zuschauer seien hinzugekommen.

Die drei jüngeren Mitangeklagten habe sie nicht am Tatort gesehen; sie sei auf ihren Mann konzentriert gewesen. Den 60-jährigen Angeklagten habe sie gesehen, er habe nur zugeschaut und einen geschienten Arm gehabt. Weitere Personen mit Stöcken – außer ihrem Ehemann – habe sie nicht bemerkt. Wer den 37-Jährigen verletzt habe und wo, wisse sie nicht.

Die Verhandlung wird am Montag, 13. April, um 13 Uhr fortgesetzt.