Der Bundestag hat eine höhere Beteiligung bei den Kosten der Unterkunft von Langzeitarbeitslosen verabschiedet. Statt 50 Prozent der Kosten zahlen die kreisfreien Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie der Landkreis künftig nur noch 25 Prozent. Darauf hat die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner hingewiesen.

„Damit können wir die Kommunen spürbar entlasten, gerade in unserer strukturschwachen Region“, erklärt Glöckner. Insgesamt vier Milliarden Euro nehme der Bund hier dauerhaft und Jahr für Jahr in die Hand. Außerdem würden Bund und Land die Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle in diesem Jahr jeweils zur Hälfte übernehmen. „Davon profitieren dann neben den Städten auch die kleineren Gemeinden“, sagt Glöckner. Die SPD-Politikerin, die vor ihrem Einzug in den Bundestag viele Jahre in der Kommunalverwaltung beschäftigt war, kennt die finanziellen Nöte nach eigenen Angaben sehr genau.

Handlungsfähigkeit der Kommunen erhalten

Außerdem begrüße sie die beschlossene Änderung des Grundgesetzes, um die Gewerbesteuerausfälle der Kommunen infolge der Covid-19-Pandemie durch Bund und Land (jeweils hälftig) zu kompensieren. „So sichern wir die kommunale Daseinsvorsorge und sorgen dafür, dass die Handlungsfähigkeit unserer Kommunen erhalten bleibt“, sagt Glöckner. In Pirmasens werde beispielsweise mit sechs Millionen Euro weniger Gewerbesteuer gerechnet. „Was davon auf die Corona-Pandemie zurück zu führen ist, das werden sich Bund und Land teilen und gemeinsam ausgleichen“, erklärt Glöckner. „Das hilft den Kommunen ganz konkret. Außerdem können sie so investieren und damit die wirtschaftlichen Folgen des Virus’ abfedern“, sagt Glöckner.

Laut dem Arbeitsmarktreport der Bundesagentur für Arbeit (Juli 2020) fallen nach Angaben Glöckners pro Monat in Pirmasens 891.124 Euro Kosten für die Unterbringung von Langzeitarbeitslosen („Hartz IV“) an. Bisher zahlte die Stadt davon rund 445.000 Euro, künftig dann noch rund 225.000 Euro. In Zweibrücken seien es demnach bisher 466.000 Euro gesamt, von denen die Stadt selbst 233.000 Euro zahlt, künftig noch 117.000 Euro. Im Landkreis Südwestpfalz liegen die Kosten monatlich bei insgesamt 430.000 Euro, wovon der Kreis derzeit 215.000 Euro zahlt. Bald werden es dann nur noch 107.250 Euro sein. Damit sparen die Städte und der Kreis pro Jahr zusammen rund 5,35 Millionen Euro.