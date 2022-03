Eine letzte Bewährungschance gewährte das Jugendschöffengericht am Montag einem heute 21-jährigen Pirmasenser. Alle Beteiligten sahen einen positiven Wandel bei dem Mann.

Dreimal hatte der Angeklagte im Mai vergangenen Jahres in Frankfurt bei unbekannt gebliebenen Dealern Haschisch gekauft – zweimal je 100 Gramm und einmal 300 Gramm im Gesamtwert von 2670 Euro. Bei einer Hausdurchsuchung im Mai hatte die Polizei drei Haschischplatten von je 100 Gramm sichergestellt. Eine weitere Platte übergab der Mann freiwillig den Beamten. „Ich wollte nichts mehr damit zu tun haben“, begründete er sein ungewöhnliches Verhalten.

Der Frankfurter Dealer habe die Drogen offen über Instagram angeboten, gab der 21-Jährige vor Gericht an. Er habe das gekaufte Haschisch weiterverkaufen wollen, um damit Schulden zu bezahlen. 1000 Euro habe er über mehrere Tage in einer Spielothek gewonnen und weiteres Geld habe ihm ein Abnehmer vorgeschossen. Damit habe er den Einkauf bezahlt, gab er an. Selbst habe er damals keine Drogen mehr konsumiert.

Haschisch von schlechter Qualität

Das sichergestellte Haschisch sei von „teils ganz schlechter Qualität“ gewesen, hielt die Richterin dem Angeklagten vor. Und die Oberstaatsanwältin ergänzte: „Der (Verkäufer, Anm. d. Red.) hat sie beschissen“.

Die entscheidende Frage für das Pirmasenser Jugendschöffengericht war, wie der geständige, aber einschlägig bewährungsbrüchige 21-Jährige bestraft werden soll. Seine Bewährungshelferin berichtete, dass der junge Mann anfangs aufbrausend, uneinsichtig und schwierig gewesen sei. Aber inzwischen sei er reifer geworden und habe konkrete Ziele hinsichtlich Arbeit, Ausbildung und Familie. Auch die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe betonte, dass eine „Veränderung im Gange“ sei. Er schiebe die Schuld nicht mehr auf andere. „Es hat einen Quantensprung gegeben“, sagte sie. Diesen positiven Wandel bejahten und honorierten auch die Oberstaatsanwältin und das Gericht.

Nach Jugendstrafrecht verurteilt

Das Jugendschöffengericht verurteilte den Angeklagten wegen Drogenhandels in drei Fällen – wie von der Staatsanwaltschaft beantragt und unter Einbeziehung einer Vorstrafe wegen Beleidigung und Drogenbesitzes – zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt auf vier Jahre zur Bewährung. Als Auflage muss der Mann 1200 Euro an den Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege zahlen, und er erhielt einen Bewährungshelfer. Außerdem ordnete das Gericht die Einziehung von 1365 Euro an Taterträgen an.

„Das ist die letzte Warnung“, betonte die Richterin bei der Urteilsverkündung. Bei neuen Straftaten komme das Erwachsenenstrafrecht zur Anwendung.