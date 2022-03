Wegen versuchten Drogenbesitzes und Drogenbesitzes in nicht geringer Menge verwarnte das Jugendschöffengericht am Montag einen 21-jährigen Pirmasenser. Dass er mit den Drogen auch Handel getrieben hätte, sah das Gericht hingegen als nicht bewiesen an.

Im Januar 2021 hatte der Angeklagte im Darknet, im verborgenen Teil des Internets, 121 Gramm Marihuana bestellt. Aber die Lieferung war im Briefzentrum Trier sichergestellt worden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Juni hatte die Polizei verschiedene Drogen sichergestellt: 88 Gramm Marihuana, 74 Gramm Haschisch, zehn Amphetamin-, neun Ecstasy- und elf MDMA-Tabletten. Außerdem zwei Feinwaagen und Streckmittel.

Die Drogen seien nur zum Eigenkonsum bestimmt gewesen. Er habe sie „probieren wollen“, verteidigte sich der 21-Jährige vor Gericht. Er habe „Respekt vor Drogen“ und habe nicht sterben oder abhängig werden wollen. Deshalb habe er nur wenig verbraucht. Aber wenn er es in großen Mengen kaufe, sei es billiger, erläuterte er. Teils seien auch Mindestbestellmengen vorgegeben gewesen.

Mit 18 Jahren habe er begonnen, Drogen zu nehmen. In der Corona-Zeit seien Drogen das „Highlight des Tages“ gewesen. Da habe er ein halbes bis anderthalb Gramm pro Tag konsumiert. Aber inzwischen habe er kein Verlangen mehr danach und eine Psychotherapie gemacht, sagte er.

Gericht geht von Eigenkonsum aus

Die Staatsanwältin hielt es für „nicht nachvollziehbar“, solche Mengen Drogen nur zum Probieren zu kaufen. Der Verteidiger hingegen wies darauf hin, dass weder Bargeld noch Schuldnerliste gefunden wurden und auch keine Kunden bei seinem Mandanten aufgelaufen seien.

Das Gericht betonte, dass die äußeren Umstände wie die Mengen typisch für das Handeltreiben seien. Aber auch durch die Handy-Auswertung seien keine Verkäufe nachgewiesen. Das Gericht ging deshalb von Eigenkonsum aus. Wegen des Drogenbesitzes und des versuchten Besitzes muss der Mann 120 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten, für zwölf Monate an monatlichen Drogenberatungsgesprächen teilnehmen und sechs Urinproben abliefern.