Die Staatsanwaltschaft beschuldigt einen 41-jährigen Mann, acht Straftaten begangen zu haben. Aber der Mann hält sich für unschuldig. Am Donnerstag wurde er zur Verhandlung vor dem Pirmasenser Schöffengericht aus dem Gefängnis vorgeführt.

Der 41-Jährige soll im Januar 2019 mit einem Bekannten in dessen Wohnung in Pirmasens in Streit geraten sein. Dabei soll er dem Sitzenden ein Messer in den Oberschenkel gestochen haben.