Der zweite Tag der Verhandlung gegen einen 64-jährigen Pirmasenser, der schuld sein soll am Tod zweier Mädchen, hatte es am Dienstag in sich. Erst brach der Angeklagte sein Schweigen, dann signalisierte der Staatsanwalt seine Bereitschaft, das Verfahren abzukürzen oder womöglich auch ohne Urteil einzustellen. Der 64-Jährige lehnte ab.

„Was passiert ist, tut mir von Herzen leid“, sagte der Angeklagte. In seinem Haus in der Winzler Straße hatte es in der Nacht zum 6. November gebrannt, zwei kleine Mädchen