Tatü-tata – die Pirmasenser Feuerwehr rauscht durch die Stadt. Wenn die Zeitung nachfragt, was los ist, erhielt sie schon öfter die Antwort, irgendwo sei ein Essen angebrannt. Die RHEINPFALZ wollte nun wissen: Wer zahlt in solchen Fällen eigentlich den Einsatz?

Wie die städtische Pressestelle auf Nachfrage mitteilt, wird für Einsätze wegen angebrannten Essens „in der Regel kein Gebührenbescheid erstellt, da es sich meist, wenn überhaupt, um Fahrlässigkeit oder Unachtsamkeit handelt“. Alarmiert werde die Wehr in diesen Fällen beispielsweise von Nachbarn, die Rauch oder Rauchmelderalarm aus der Nachbarwohnung beziehungsweise Brandgeruch im Flur wahrnehmen. Nur wenn jemand das Essen vorsätzlich anbrennen ließ, könne die Feuerwehr laut Brand- und Katastrophenschutzgesetz eine Rechnung schreiben. Und die kann – je nachdem, wie viele Wehrleute und Fahrzeuge wie lange im Einsatz waren – schnell mehrere Hundert Euro betragen.

Kostenpflichtig sind beispielsweise Einsätze, die durch Brandstiftungen ausgelöst werden. Auch wenn die Wehr nach Verkehrsunfällen helfen muss, schreibt sie dem Unfallverursacher eine Rechnung. Die begleiche in der Regel dessen KFZ-Versicherung, teilt die Pressestelle mit. Auch wer den Notruf missbraucht und die Feuerwehr „einfach mal so“ irgendwo hinschickt, bekommt eine Rechnung, so denn er gefasst wird. Kostenpflichtig sind auch Einsätze, bei denen die Wehr über eine Brandmeldeanlage alarmiert wird – etwa in großen Firmen -, sich dann aber vor Ort herausstellt, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

Die Feuerwehr bekämpft bekanntermaßen längst nicht nur Brände. Auch technische Hilfe und Tierrettungen fallen in ihr Aufgabengebiet. Ein Klassiker: Eine Katze sitzt auf dem Dach, auf das sie selbst hinaufgeklettert ist, kommt aber nicht mehr herunter. Hier schreibe die Stadt im Anschluss keine Rechnung: „Tierrettungen sind nicht kostenpflichtig“, erklärt die Pressestelle auf Nachfrage.