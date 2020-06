Alles, was Menschen in die Pirmasenser Innenstadt lockt, sei für den Einzelhandel gut. Deshalb unterstützt Erich Weiss, Sprecher des Einzelhandelsverbands Pirmasens/Südwestpfalz und CDU-Kommunalpolitiker, eine Initiative der Pirmasenser CDU und der Stadtverwaltung, regionalen Schaustellern, deren Umsätze während der Corona-Krise weggebrochen sind, Standplätze in der Innenstadt anzubieten. „Die Stadtverwaltung spricht die Schausteller aktiv an und fragt, ob sie Interesse haben“, sagt Weiss. Ob dieses Angebot angenommen wird, „vermag ich nicht zu sagen“, so Weiss. Eine ähnlich Aktion gebe es in Kaiserslautern („Wir schauen ja über den Tellerrand.“) Die Stadt Kaiserslautern hat dem Schaustellerverband Barbarossa-Pfalz-Saar eine Sondernutzungserlaubnis für Flächen in der Innenstadt erteilt. Dort können bis Ende August Mitglieder des Schaustellerverbands ihren Stand aufbauen, jeweils zwei pro Standort, in einer vom Verband vorgeschlagenen Rotation. Das Angebot umfasst kleinere Fahrgeschäfte ebenso wie Gastronomiestände.

Weiss vergleicht das Angebot an die Schausteller mit der Initiative des Caterers V-Zeit, der im Strecktalpark einen Biergarten eröffnet hat. Auch dem Unternehmen von Andreas Schütz, das auf Messen spezialisiert ist, war in der Corona-Krise der Umsatz weggebrochen und hat mit dem Biergarten ein kleines Ersatzgeschäft gefunden.