Mike Andreas aus Trulben hätte am Sonntag luxemburgischer Fußball-Meister ohne Einsatz werden können, doch es hat nicht ganz gereicht. Der FC Swift Hesperingen, mit dem der 24-jährige Mittelfeldspieler vergangene Saison den Aufstieg in die BGL-Ligue geschafft hatte, verlor am letzten Spieltag bei Titelverteidiger FC Differdingen mit 1:3 und schloss daher die Saison mit 65 Punkten „nur“ auf Rang drei hinter Fola Esch (68) und F91 Düdelingen (66) ab. Das reicht aber immerhin noch, um Gründungsmitglied der neuen Uefa Europa Conference League zu werden, was auch, so Andreas, „das erklärte Saisonziel“ des ambitionierten Aufsteigers gewesen sei. Am 8. Juli spielt Hesperingen in der ersten Qualifikationsrunde der Conference League.

Ob Mike Andreas dann noch zum Swift-Kader zählt, ist fraglich. Nachdem der ehemalige Jugendspieler der SG Grenzland und des FK Pirmasens in der Ehrenpromotion, der zweiten luxemburgischen Liga, noch Stammkraft gewesen war, bremste ihn eine hartnäckige Knochenhautentzündung sportlich aus, weshalb er noch zu keinem Erstliga-Einsatz kam.