Nach seiner Rolle als sogenannter Support auf der Tournee der US-amerikanischen Bluesrock-Sängerin Beth Hart kommt Andreas Kümmert am Samstag, 22. Juli, als Top-Act ans Pirmasenser Framas Stadion. Seine Vorbands sind dann Jan-Luca Ernst mit Band und Elias Zobeley. Über die Tour mit Beth Hart und darüber, welche Bedeutung sein Sieg in der Show „The Voice of Germany“ vor zehn Jahren hatte, sprach Kümmert mit Christian Hanelt.

Sie sind gerade als Vorgruppe von Beth Hart auf Tournee. Wie läuft das ab?

Wir haben bisher erst einen Termin mit ihr gespielt – und der ist aus meiner Sicht