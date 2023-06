Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Manchmal will es der Zufall, dass sich eine Mannschaft sportlich verstärkt. Die Schuhindustrie und die Ausbildungsmöglichkeiten in Pirmasens kamen dem Tischtennisclub der Horebstadt zugute. So wechselte Andreas Hilpert vom bayerischen TV Dillingen zur Rückrunde zum Tabellendritten der 2. Pfalzliga, dem einstigen Regionalligisten TTC Pirmasens.

Mit 37 Jahren stürzt sich Hilpert noch mal in eine Ausbildung. In der Pirmasenser Schuhfachschule macht er seinen Techniker. „Es ist die einzige Schuhfachschule in Deutschland“, erklärt