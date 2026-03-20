Die Dahner Jazz-Freunde haben am Sonntag renommierte Gäste zur Matinee eingeladen. Auf der Bühne im Alten E-Werk gastiert das Andreas Hertel Quintett.

Die Formation stellt nach Meinung von Musikkritikern eine Jazzperle deutschlandweit dar. „ Sun On The Way“ nennt das Andreas Hertel Quintett sein Konzert in Dahn, mit dem die Musiker ihr neues Album gleichen Namens präsentieren. Das Publikum erwarte ein melodischer, gefühlvoller Mainstream-Jazz, kündigt der Vorstand der Jazz-Freunde Holger Ryseck an. Und der würde sich besonders durch eine hohe Improvisationskunst auszeichnen. Auch die Besetzung mit Trompete und chromatischer Mundharmonika sei ebenso außergewöhnlich wie überzeugend. „Jetzt haben die hiesigen Jazzfans die Gelegenheit, diese Gruppe live zu erleben“, freut sich der Vorstand.

Eigentlich wollte Andreas Hertel Schauspieler werden, erzählt er im Gespräch. Doch dann habe Bill Evans’ Album „Live at the Village Vanguard“ alles geändert. Wie ein Blitz habe ihn diese Musik getroffen und von dem Moment an habe er gewusst, dass er Jazzmusiker werden wollte. Er wechselte das Metier und studierte an der Musikhochschule in Mainz Jazzpiano. Was dem Bandleader sonst noch wichtig ist: Er praktiziert Zen-Meditation und ist langjähriger Schüler von Zen-Meister Zensho W. Kopp im Zen-Zentrum Tao Chan Wiesbaden. In einem Interview erklärt er, dass es ihm wichtig ist, mit seiner inneren Inspiration in Kontakt zu treten, bevor ein Konzert beginnt. Deswegen meditiere er regelmäßig vor dem Spielen. Das sei für ihn wie eine Dusche für die Seele, um zu seinem wahren Selbst zurückzufinden.

Dreamteam des modernen Jazz

Inzwischen hat das Quintett rund um den Wiesbadener Pianisten Andreas Hertel bundesweit Erfolge gesammelt. Die Alben „Blue Bop“ (2022) und „Keepin’ The Spirit“ (2015) haben es auf die Longlist zum Preis der deutschen Schallplattenkritik geschafft. Auch das neue Album genießt bei Musikkritikern den Ruf, eine sehr feine Platte zu sein, die durch ein echtes Dreamteam des modernen Jazz entstanden sei.

Mit dem aktuellen Werk beweise Hertel einmal mehr sein Talent für eingängige und zugleich tiefgründige Arrangements, findet auch Holger Ryseck. Wie von selbst würden darin auch seine Bandkollegen alle Freiheiten der individuellen Entfaltung öffnen: die hohe Kunst des Zusammenspiels der langjährigen, auch international erfahrenen Jazzmusikern der hiesigen Szene. Andreas Hertel hat aber auch schon mehrere Theatermusiken, Stücke für Big Band sowie experimentelle Mini-Big-Bands komponiert sowie Jazz-History-Programme zu Trompete, Saxophon, Piano-Trios und stilbildenden Jazz-Musikern wie Toots Thielemans, Miles Davis oder John Coltrane arrangiert und moderiert. Mit Mozart und Jazz in eigenen Kombinationen begleitete er Lesungen der Bestseller-Autorin Eva Baronsky aus deren Roman „Herr Mozart wacht auf“.

Internationales Renommee

Neben Pianist Andreas Hertel steht Jens Bunge (Mundharmonika) auf der Bühne, der seit vielen Jahren international – vor allem in Asien – auftritt. Dazu kommen Heiko Hubmann und Florian Werther, die selbst Bands leiten und wie Hertel an der Musikhochschule in Mainz studiert haben, und Jens Biehl, vielseitiger und gefragter Frankfurter Schlagzeuger, der stets den richtigen Ton zur Unterstützung der Band trifft, und an der Frankfurter Musikwerkstatt in Fach Jazz und Popularmusik ausgebildet wurde. Seit Anfang 2001 ist er Schlagzeuger im „Tigerpalast“, einem international renommierten Varieté-Theater im Herzen Frankfurts.

Info

Das Konzert des Andreas Hertel Quartetts findet am Sonntag, 22. März, im Alten E-Werk, Pestalozzistraße 13, in Dahn statt und beginnt um 11 Uhr.

