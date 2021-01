Es ist schon etwas kurios: Andreas Ganter kommt ganz aus der Nähe, wo Peter Rojan seit langem wohnt: aus Brücken im Landkreis Kusel. Und heute lebt er mit seiner Frau und seinen drei Kindern ganz in der Nähe, wo Peter Rojan aufgewachsen ist: im saarpfälzischen Kirkel vor den Toren Homburgs. Noch was ähnelt sich in der Biografie des alten und des neuen Chefs unserer Lokalredaktion Pirmasens: Auch Andreas Ganter hat in Zweibrücken und Pirmasens gearbeitet. Sein Werdegang bei der RHEINPFALZ ist vielfältig. Nach dem Volontariat 2009/2010 in unserem Verlag ist Andreas Ganter als Redakteur im Kulturressort gestartet. Schon 2011 ging es in die Lokalredaktion Zweibrücken, von dort Ende 2012 nach Pirmasens. 2014 nahm er gleichsam die ganze Pfalz in den Blick, als Redakteur der Südwest-Redaktion in Ludwigshafen, die für die Pfalz- und die Rheinland-Pfalz-Berichterstattung zuständig ist. Natürlich verfocht er dort besonders die Anliegen der Westpfalz. Anfang 2019 wurde Andreas Ganter neben Steffi Blinn stellvertretender Leiter der Pirmasenser Redaktion. Ab Februar wird er sie führen.

Andreas Ganter hat nach Abitur und Wehrdienst in Mainz Politikwissenschaft und katholische Theologie studiert. In seiner Magisterarbeit befasste er sich mit dem Föderalismus am Beispiel der Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Seine journalistische Laufbahn begann der heute 38-Jährige bei der Speyerer Bistumszeitung „Der Pilger“ und ab 2005 schrieb er als freier Mitarbeiter auch für unsere „Westricher Rundschau“ in Kusel.

Andreas Ganter ist ein umtriebiger, in vielen Themen geschulter und ein meinungsfreudiger Redakteur. Seine Leidenschaft war und ist der Printjournalismus. Aber die Chancen des Digitaljournalismus, ohne den ein Zeitungshaus nicht mehr überleben kann, hat er schnell erkannt und ihn deshalb in Pirmasens schon entschlossen vorangetrieben.

Lieber Andreas Ganter, im Namen der Chefredaktion und Ihrer Mannschaft: viel Erfolg und ein herzliches Glückauf!