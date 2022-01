Andreas Danner (54) ist in die Leitung der „Pirmasenser Rundschau“ aufgestiegen. Die Chefredaktion der RHEINPFALZ hat ihn zum Jahreswechsel zum stellvertretenden Redaktionsleiter ernannt. Diese Funktion teilt er sich mit Steffi Blinn (40). Die Zweibrückerin erwartet in den kommenden Wochen Nachwuchs und verabschiedet sich deshalb in Mutterschutz und Elternzeit. Bis Blinn wieder in die Redaktion zurückkehrt, ist Danner alleiniger Stellvertreter von Redaktionsleiter Andreas Ganter (39). Danner lebt zwar in Zweibrücken, kennt sich aber in Pirmasens und Umgebung bestens aus. Schon als Schüler des Hugo-Ball-Gymnasiums berichtete er über Themen und Termine von der Hackmesserseite. Seit 1994, nach einem Praktikum in der Lokalredaktion Pirmasens, erscheinen seine Artikel für die RHEINPFALZ mit dem Kürzel daa. Als Redakteur arbeitet er seit 1. März 2021 für die „Pirmasenser Rundschau“. In seiner neuen Funktion wird Danner den Schwerpunkt seiner Berichterstattung weiterhin auf Themen aus dem Kreis Südwestpfalz legen. Zum Team der Lokalredaktion gehören außerdem Peter Brandstetter, Meike Frank, Christian Hanelt, Philipp Jung und Mechthild Treusch sowie Redaktionsassistentin Silvia Schäfer.