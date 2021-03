Die „Pirmasenser Rundschau“ bekommt personelle Verstärkung. Ab heute unterstützt ein waschechter Südwestpfälzer die Redaktion. Andreas Danner kennt nicht nur die Region, in der er lebt und für die er schreibt, sondern hat auch das journalistische Handwerk von der Pike auf gelernt. Seit mehr als 35 Jahren ist Andreas Danner mit der „Pirmasenser Rundschau“ verbunden. Schon als Schüler des Hugo-Ball-Gymnasiums berichtete er über Themen und Termine von der Hackmesserseite. Damals entlastete er seinen Vater Bernd Danner, der seit mehr als 50 Jahren freier Mitarbeiter der RHEINPFALZ ist. Den Einstieg in den professionellen Journalismus schaffte er nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der damaligen Kreissparkasse Pirmasens. Seit dem Frühjahr 1994, nach einem Praktikum in der Lokalredaktion Pirmasens, erscheinen seine Artikel mit dem Kürzel daa. Mehrere Jahre schrieb er für die Allgemeine Zeitung in Mainz. 1998 folgte ein Volontariat bei der RHEINPFALZ und eine erste Redakteurstätigkeit in der Nordpfalz. Anfang der 2000er-Jahre zog es ihn zurück in die Südwestpfalz, wo er als freier Journalist arbeitete und Vertretungen in den RHEINPFALZ-Lokalredaktionen Zweibrücken, Pirmasens und Kaiserslautern übernahm. Das daa-Kürzel findet sich häufig hinter Artikeln über die Kommunalpolitik und den Pferdesport, wo er sich besonders für das Voltigieren begeistert. Der 53-Jährige lebt mit seiner Familie in Zweibrücken. Die Redaktion der „Pirmasenser Rundschau“ freut sich, dass Andreas Danner nun zu seinen journalistischen Wurzeln zurückkehrt und wünscht ihm einen guten Start!