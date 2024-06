Sowohl bei der Europa- als auch bei der Kommunalwahl hat die AfD in Pirmasens überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt. Das Wahlbüro der Stadt hat exklusiv für die RHEINPFALZ einige Aspekte aufgeschlüsselt, mit denen sich das Wahlverhalten der AfD-Wähler analysieren lässt. Damit lässt sich unter anderem die These widerlegen, dass Bürger die Europawahl nutzen, um anderen Parteien einen Denkzettel zu geben, während sie bei den Kommunalwahlen gänzlich anders entscheiden.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

