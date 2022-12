Auch 2022 gibt es am zweiten Weihnachtsfeiertag keine Hallenfußballmeisterschaft der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Nach den Corona-Absagen in den beiden vergangenen Wintern fällt das beliebte Turnier nun aus, da die Bruchwiesenhalle aufgrund baulicher Mängel weiter nicht für Publikumsveranstaltungen freigegeben ist. Dies sei ihm am Donnerstagnachmittag mitgeteilt worden, informierte der Vorsitzende von Ausrichter FV Geiselberg, Klaus Vatter. Er sei nicht nur aus sportlichen Gründen „maßlos enttäuscht“. Das Turnier wäre in schwierigen Zeiten „eine schöne Einnahmequelle“ gewesen.