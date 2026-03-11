Beim Turnfest der Pirmasenser Grundschule waren Kinder mit Bewegungstalent zu sehen. Doch Sportlehrer machen in ihrer alltäglichen Arbeit auch andere Erfahrungen.

Ob an der Reckstange, auf dem Schwebebalken, beim Sprung oder am Boden – Turnen macht Spaß. Das bewiesen am Dienstag fast 50 Kinder beim Turnfest der Pirmasenser Grundschulen in der Kirchberghalle. Die Sporttalente von vier der zehn Pirmasenser Grundschulen, Wittelsbach, Montessori, Ruhbank/ Erlenbrunn und Robert-Schuman-Grundschule, zeigten viel Ehrgeiz, als es darum ging, die Grundlagen der unterschiedlichen turnerischen Disziplinen möglichst sauber den kritischen Blicken der Lehrer-Jury zu präsentieren.

Im Gegensatz zu den bei dieser Veranstaltung Aktiven zeigen jedoch viele junge Kinder gravierende Defizite hinsichtlich ihrer motorischen Fähigkeiten, wie die Sportlehrer am Rande des Turnfests. „Oft sieht man das bei Roll- oder Stützbewegungen, oder wenn mal der Kopf nach unten hängt“, berichtet Jacqueline Pfister von der Grundschule Ruhbank/Erlenbrunn. „Wenn man den Kindern sagt, legt mal den Kopf auf die Brust, dann schauen manche verwundert und wissen nicht, was sie mit dieser Anweisung anfangen sollen. Es mangelt oft an der allgemeinen Körperwahrnehmung.“ Gleichzeitig sei es eine Freude zu beobachten, wie Kinder stolz darauf seien, etwas zu können, wenn man sie dazu ermutige. „Es ist schade, dass man vor einiger Zeit die dritte Sportstunde gestrichen hat“, merkt die auch als Tennisspielerin und -trainerin bekannte Grundschullehrerin an.

Ruhbank siegt

Die meisten Punkte erturnte sich die Grundschule Ruhbank, die damit Sieger im Mannschafts-Gerätekampf wurde, gefolgt von der Grundschule Wittelsbach und der Montessori-Schule. Im Geräte-Dreikampf der Jungs stellte die Grundschule Montessori sowohl den Sieger, Phillip Vogt, als auch die beiden Zweitplatzierten, Kai Leonhardt und Jonathan Hammacher. Dahinter landete Mylo Wetzel (Robert-Schuman-Grundschule). Bei den Mädchen teilten sich Marlene Hollinger (Montessori) und Ksenya Varban ( Robert Schuman) den ersten Platz. Punktgleich dahinter Magdalena Herzog, Faye Ehrlich, Marie Wilhelm (alle Montessori) und Elizabeth Popescu (Robert-Schuman-Grundschule).