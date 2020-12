Momentan sind Restaurants geschlossen, aber sonst zieht es Menschen auch an Heiligabend in die Wirtschaften. Darf man an Heiligabend eigentlich in die Kneipe gehen?

Ralph Krieger, Protestantischer Dekan in Pirmasens:

„Die Frage klingt zunächst nach einem kleinen Tabubruch, denn der Gang in die Kneipe ist eine ganz andere Art, Heiligabend zu begehen als in der bürgerlich-familiären Tradition. Ich finde, da kommt es stark auf die Perspektive an. Im englischsprachigen Raum kennt man das von sogenannten ,Christmas Partys’, die für mich persönlich keine Option wären. Auch in Deutschland gibt es natürlich Single-Haushalte, die Weihnachten nicht als traditionelles Familienfest feiern wollen oder können. Zudem gibt es das Phänomen, dass sich Alleinstehende am Weihnachtsabend besonders einsam fühlen – dagegen hilft natürlich auch das Zusammensein mit anderen in der Kneipe. Es gibt auch junge Menschen, die zunächst zusammen mit ihrer Familie feiern und sich dann anschließend mit ihren Freunden treffen. Ich persönlich empfehle gläubigen Menschen zunächst die Teilnahme an dem Gottesdienst zu Heiligabend und danach erst den Gang in die Kneipe.“

Adventskalender

Heilig Abend ist am 24. Dezember. Das steht fest. Bis es jedoch so weit ist, stellen sich noch einige Fragen. Im Adventskalender der „Pirmasenser Rundschau“ werden sie bis Weihnachten täglich von Experten beantwortet.