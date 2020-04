1918 hatte die Spanische Grippe die Welt im Griff. Auch in Pirmasens waren zahlreiche Todesopfer zu beklagen. Wie viele es insgesamt waren, lässt sich heute nicht mehr sagen, da im Stadtarchiv keine Zahlen dazu zu finden sind. Auch alte Akten des Krankenhauses verraten nur, dass die Kosten in dieser Zeit gestiegen waren. Im Gegensatz zur heutigen Coronavirus-Pandemie wurden 1918 erst spät Schulen, Theater und Kinos geschlossen und dann nur ganz kurz. Betriebe stellten die Produktion erst ein, als die Mitarbeiter wegen Erkrankung der Arbeit fernblieben. Auch in einigen Schulen wurde so lange unterrichtet, bis die Schüler großteils das Bett hüten mussten.

Spanische Grippe kam in drei Wellen über Pirmasens

Auf dem Höhepunkt der Spanischen Grippe durfte in Pirmasens nur noch derjenige zum Arzt, der bereits Symptome einer Lungenentzündung hatte. Alle anderen mussten zuhause die Krankheit auskurieren. Dabei war die Spanische Grippe extrem aggressiv. Es gibt Berichte aus Pirmasens, wonach innerhalb von 24 Stunden nach den ersten Symptomen die Erkrankten verstarben.

Die Spanische Grippe kam in drei Wellen über Pirmasens. Eine erste Welle im Juni 1918 verlief noch mild und die Behörden sprachen von einer Erkältungskrankheit. Richtig schlimm wurde die zweite Welle, die im November 1918 ihren Höhepunkt erreichte. 15 Tote pro Tag wurden gezählt. Eine dritte Welle sorgte Anfang 1919 für weitere Erkrankungen, während die Infizierten der zweiten Welle noch nicht auskuriert waren. Die Spanische Grippe verschwand im Juni 1919 wieder aus der Stadt.