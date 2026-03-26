An der A8 gibt es seit Neuestem einen stationären Blitzer in Fahrtrichtung Pirmasens. Der bisher dort zu sehende Radaranhänger ist nun für andere Stellen frei geworden.

Aufmerksame Autofahrer haben den stationären Blitzer im silbernen Kasten an der Schilderbrücke im Tempo-80-Bereich längst bemerkt. Er wird allerdings nicht ewig dort bleiben, wie Thomas Krämer, Sprecher der Pirmasenser Polizeidirektion, betont. Es handele sich um ein teilstationäres Messgerät, das durch die Zentralen Verkehrsdienste der Kaiserslauterer Polizeidirektion dort installiert worden sei.

„Sein Einsatz ist grundsätzlich auch an anderen Örtlichkeiten möglich und vorgesehen“, so Krämer. Wo diese weiteren Einsatzorte sein könnten und wie lange der neue Blitzer auf der A8 bleiben wird, wollte Krämer nicht verraten. Es handele sich um ein „taktisches Einsatzmittel der Polizei“, weshalb keine weiteren Angaben dazu gemacht würden.

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Knapp fallen auch die Auskünfte zu der Radarstatistik im Pirmasenser Stadtgebiet aus. Dort hat die Polizei laut Krämer die Zahl der Kontrollen von rund 85 im Jahr auf nun 50 reduziert. Wo kontrolliert wurde, will Krämer nicht sagen. Wie oft beispielsweise in Tempo-30-Zonen kontrolliert wurde, sei unklar, da es dazu keine Daten gebe. Die Kontrollstellen würden nach Unfalllage oder Bürgerbeschwerden ausgewählt, so Krämer. Die Ergebnisse der Radarwarntafeln würden ebenfalls als Grundlage für Einsätze mit scharfen Radarwagen genommen.